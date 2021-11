Fuerte cruce en Intrusos entre Adrián Pallares y Evelyn Von Brocke: "Respetá mi opinión"

Adrián Pallares y Evelyn Von Brocke protagonizaron un fuerte cruce en Intrusos, por América TV, y se dijeron de todo en pleno debate tras un informe del programa.

En pleno programa de Intrusos (América TV), el conductor Adrián Pallares y la panelista Evelyn Von Brocke tuvieron un acalorado cruce en vivo en el ciclo que también comanda Rodrigo Lussich. Durante la emisión del jueves 11 de noviembre de 2021, los periodistas especializados en la farándula argentina comenzaron a levantar temperatura entre ellos después de un informe acerca del clima tenso que vivieron Fabián Cubero, su exesposa, Nicole Neumann, y su actual novia, Micaela Viciconte, tras el debut como modelo de Indiana Cubero, con apenas 13 años, en el que los tres estuvieron presentes observándola a un costado de la pasarela.

En primera instancia, transmitieron las entrevistas a todos los involucrados conseguidas por Intrusos en el evento y luego volvieron al estudio del canal para que la mesa discutiera al respecto, ya que también formaron parte del producto Paula Varela, Marcela Baños, Karina Iavícoli y Virginia Gallardo. Sin embargo, ocurrió algo inesperado para la señal en esta jornada.

El fuerte cruce en vivo en Intrusos entre Adrián Pallares y Evelyn Von Brocke: "Respetá mi opinión"

Cuando regresaron al piso para que debatieran en el programa acerca de la incomodidad entre Cubero, Neumann y Viciconte, quienes aparentemente hicieron todo lo posible por no cruzarse ni saludarse en ese lugar, "Eve" se preguntó, indignada: "¿Hay que llegar a eso, a esa situación después de tantos años? ¿Que no logrés tener una familia ensamblada, tranquila, que te puedas reunir en un cumpleaños, en una Navidad, en un Año Nuevo? ¿Pero qué les pasa, realmente?".

No obstante, "Palla" no coincidió con ella y, visiblemente fastidioso, le retrucó: "´Eve´, contame cinco familias ensambladas que se lleven bien. Porque te escucho con el cuento de la familia ensamblada desde hace seis meses... ¡No existen, chicos! Soñamos con un sueño ideal. Cinco familias de famosos estamos hablando, no me interesan los Pérez García. Yo no conozco una, de verdad".

Adrián Pallares, sacado con Evelyn Von Brocke en Intrusos, por América TV.

Mientras Lussich ponía cara de pocos amigos por el duelo caliente entre sus dos compañeros aunque no se metía, Von Brocke contestó: "Yo sí conozco. Bueno, dame tiempo... Los he visto. Bueno, Marcela Gotlib", a lo que Adrián le contesó duramente que "¡no la conoce nadie! ¿Con quién está casada?". Y agregó: "Yo sé que todos queremos el mundo ideal y que la gente se lleve bien, pero la verdad es que los famosos se llevan para el orto. Tienen que pasar 20 años para que alguna vez se saquen una foto juntos... ¡Chicos, por favor!".

"A mí también me encantaría, apoyo el mensaje que quiere dar Evelyn y es súper entendible, ojalá fuera así, pero no es lo mismo los famosos que mi vecina del cuarto B", profundizó el conductor del programa. "¡Es lo mismo!", le insistió su compañera, aunque él no se dio por vencido con su postura: "¡No! El ego que tienen los famosos. ´Mica, Nicole´...".

Unos segundos más tarde, a Von Brocke le comenzaron a llegar mensajes al celular y le dijo a Pallares: "Acá me están mandando algunos casos. Marcelo Tinelli, Nicolás Repetto". Al instante, "Palla" estalló: "¿Tinelli dijiste? ¡Empezaste torcida! Tinelli, ¿de verdad? Bueno, Repetto... Pero estamos hablando de un caso. Después te cuento lo de Tinelli si querés".

"Bueno, son los que me están pasando", se defendió ella, aunque él siguió firme y la atacó: "Además, Evelyn, no es lo que te pasan... Estamos debatiendo, yo tengo mi opinión, vos otra. Repestá mi opinión". Lejos de querer seguir confirontando con su colega, ella le dijo: "¡Sí, obvio que la respeto! Pero no estoy de acuerdo, nada más". Y Adrián cerró: "Ah bueno, bueno, listo. Por eso".