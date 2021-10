Estalló la guerra entre Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Juego del Calamar: "Yo digo que no"

Los conductores de Intrusos Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se cruzaron al aire tras evidenciar sus marcadas diferencias en el terreno cinéfilo.

El boom por El Juego del,Calamar -la exitosa serie que lanzó Netflix- llegó hasta Intrusos (América TV) y dividió las aguas entre los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes mantuvieron un picante cruce que evidenció su marcada diferencia en consumos cinéfilos.

"Hoy a la mañana nos peleamos con Pallares porque...", lanzó Lussich interrumpido por Pallares que acotó: "Viste un capítulo de El juego del calamar y decís que no te gustó". “Hoy a la mañana nos peleamos con Pallares porque…”, volvió a intentar decir Lussich, siendo inmediatamente cortado por su compañero que lo calló con un picante: “¡Porque yo digo que no me gusta Casados con hijos!”. Dicho eso, Rodrigo volvió a contestarle, “¡Y si no lo viste!”.

En su defensa, Adrián reconoció: “Sí, vi un capítulo. Y vos también viste un capítulo de El juego del calamar… y no te gustó. Y en tu caso vale, pero en el mío no. Si no la gana, la empata, dice el refrán". Sin dar el brazo a torcer, Lussich sentenció: “Bueno, igual lo que yo piense no le importa a nadie, si la serie es un éxito mundial, es la más vista y no sé cuántas cosas más. Y vos tampoco viste más películas de Almodóvar porque hubo una que no te gustó”.

Intrusos: vuelve una integrante histórica y se suma una ex LAM

Rodrigo Lussich reveló la incorporación de una nueva integrante a la mesa del programa de América TV, una periodista que pasó bastante tiempo en el ciclo conducido por Ángel de Brito, además de pasos más acotados por Nosotros a la mañana (El Trece) y Pampita Online (Net TV).

Se trata nada menos que de Karina Iavícoli, que ya había sido parte de Intrusos, aunque de forma esporádica. "Desde hoy sumamos al staff fijo, como compañera estable de esta mesa, a Karina Iavícoli. Así que serán cinco", reveló el conductor mientras todos aplaudían a la periodista. Lussich dio esa aclaración final ya que si bien Virginia Gallardo no estaba presente, la blonda volverá al programa el próximo martes al regresar de los días de descanso que se tomó.

"Y algo más también", cortó el momento de alegría Adrián Pallares, aunque para dar otra buena noticia para el programa. "Tenemos el gusto, otra vez, de tener, de volver a tener a una compañera querida que es Ana Laura Guevara, que es productora. Estamos felices. Estamos todos los Intrusos juntos de vuelta", detalló el conductor de Intrusos. Cabe aclarar que Guevara es la histórica productora ejecutiva del programa, que se fue junto con Jorge Rial a TV Nostra, el ciclo de actualidad y espectáculos que por las bajas mediciones de audiencia terminó con la renuncia del reconocido conductor, a solo dos meses de haber empezado.