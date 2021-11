Esteban Lamothe le declaró la guerra a Intrusos

El actor fue fulminante con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Esteban Lamothe desmintió al ciclo de chimentos.

Esteban Lamothe se expresó sobre los rumores de noviazgo con su compañera de La 1-5/18, Ángela Leiva, y fue contundente en su descargo contra el programa que dio la noticia, Intrusos. El actor utilizó su cuenta de Twitter para hacer referencia a las especulaciones que lo relacionan con la intérprete de Amiga Traidora y no tuvo tapujos en su respuesta.

Rodrigo Lussich y Karina Iavícoli, periodistas que se desempeñan como conductor y panelista de Intrusos, compartieron información exclusiva sobre una situación que habría dado a entender un posible noviazgo entre los actores. “Él se juntó con amigos y se fue a una fiesta. Después se encontraron en un lugar, donde él la pasó a buscar, y a las 3 de la madrugada se los vio juntos”, expresó la panelista hace algunos días.

“Pese a que el tiempo hizo caer los rumores, la cosa sigue y va para adelante. Todo esto se trata de Esteban Lamothe y Ángela Leiva. Bomba”, remató el conductor del ciclo, en alusión a la nueva relación que estaría protagonizada por dos actores de la tira de Adrián Suar.

Lejos de confirmar los rumores, Lamothe se mostró algo cansado sobre las especulaciones en sus redes sociales y lanzó un breve y contundente posteo. “Es todo mentira”, expresó el actor. De ese modo, quedarían descartados los rumores que se instalaron en la última semana.

Esteban Lamothe sobre su relación con el rating y La 1-5/18

“Miro el rating en Twitter, no miro el minuto a minuto, y a la mañana Vanesa Bafaro -Jefa de prensa de El Trece- me manda la planilla. Me gusta mirar los números”, expresó Lamothe, en diálogo con Revita Gente, en alusión a cómo se toma las mediciones de audiencia que marcan las novelas en las que participa.

“Adrián Suar me ayudó mucho, sobre todo a hacer que cura sea más un chabón, como que tenga esta cosa de El pájaro canta hasta morir, de cura pacato, antiguo, pero sacarlo también de ahí porque sino no rinde”, continuó en alusión a la creación de su personaje. Además, se refirió a la popularidad que cobró la actriz Lali González: “Sin dudas. Ver una actriz nueva, que no viste, con esa belleza, con ese talento, es una cosa de locos. Ahí hay un mérito para Suar que nadie se lo reconoce. Se la jugó y puso una co protagonista nueva de la concha de la lora, que sorprendió a todos, que estén todos fascinados con ella. Hacía mucho que no aparecía una actriz, una revelación tan fresca, con tanta participación como ella”.