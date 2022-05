Cintha Fernández se enfureció por la foto de Esteban Lamothe desnudo: "Te caga"

Cinthia Fernández se expresó sobre las diferentes posturas que tiene la gente cuando un hombre sube una foto con poca ropa y cuando lo hace una mujer. La bailarina aprovechó un posteo de Esteban Lamothe para hacer su descargo.

Cinthia Fernández mostró su enojo en sus redes sociales por el machismo que aún existe en relación a las mujeres que eligen mostrar su cuerpo. La bailarina se refirió a un jugado posteo que el actor Esteban Lamothe hizo en su cuenta de Instagram y comparó las reacciones de los usuarios y las restricciones de la red social con lo que pasa cuando ella sube ese tipo de publicaciones.

"Una mujer sube foto sin que se le vea nada e Instagram te sanciona, te caga y oculta las visualizaciones porque supuestamente comete un delito y encima en los comentarios sos una puta", comenzó su descargo Fernández en un posteo en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Ahora un hombre sube lo mismo y no pasa nada y encima los comentarios es un ídolo! X cuá?".

Lamothe compartió algunas imágenes mostrando sin ningún tipo de blurreo su espalda y trasero y las imágenes recibieron un sinfín de comentarios positivos; por el contrario, cuando Fernández o celebridades como Florencia Peña y Silvina Luna suben fotos de ese tipo, reciben una gran cantidad de mensajes sexistas.

El duro descargo de Cinthia Fernández sobre el difícil momento de una de sus hijas

Fernández dio a conocer que una de sus tres hijas (Charo y Bella de 8 años y Francesca, de 7) sufre una dificultad física y por ese motivo recibe bullying en el colegio. "Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física. Una de mis hijas tiene una dificultad física. No voy a exponer ni especificar cuál, yo ya lo he dicho públicamente", comenzó su descargo la celebridad en un tono de hartazgo.

"Están dale quete dale, quete dale, dos compañeritos. Una nena y un nene de segundo grado. Mi hija vino y me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención", agregó y dejó en claro que si la situación no cambia tomará cartas en el asunto por cuenta propia.