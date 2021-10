Christophe Krywonis le recriminó a El Trece una promesa no cumplida: "No fue como lo pensaba"

Christophe Krywonis apuntó contra El Trece por una promesa incumplida en su breve paso por Lo de Mariana, que terminó por las bajas mediciones de audiencia.

Christophe Krywonis habló con la prensa en la previa al estreno de Parrilleros y dejó algunas declaraciones contundentes, como un reclamo a El Trece por una promesa incumplida. "No fue como lo pensaba", reconoció a La Nación el ex jurado de MasterChef y Bake Off. En Parrilleros, el chef volverá a cocinar tras el breve paso por Lo de Mariana, el fallido regreso de Mariana Fabbiani a la pantalla del canal de señal abierta del Grupo Clarín.

Este domingo 3 de octubre, se estrenará Parrilleros: pasión por las brasas en la pantalla de Space. Se trata de un nuevo programa gastronómico, que tendrá como conductor a Christophe Krywonis, donde el reconocido chef buscará al mejor asador amateur. En este ciclo, el cocinero francés no será jurado, como lo fue anteriormente en MasterChef y Bake Off, sino que de esa parte se encargarán residentes de cada lugar que visiten. De cara al estreno, Christophe habló con los medios y dejó algunas declaraciones picantes sobre su breve paso por Lo de Mariana, en donde también se dedicó a cocinar.

"No fue como lo pensaba", reconoció Krywonis en diálogo con La Nación sobre su apuesta en El Trece para ser parte del programa conducido por Mariana Fabbiani, con quien a pesar de todo quedó en buena relación. Las bajas mediciones de audiencia que el ciclo fue marcando precipitaron el final a solo unos meses de haber arrancado. "Tuve menos espacio porque cambió el programa en el transcurso de la primera semana y fue lo que se dio", agregó el reconocido cocinero.

Después de negar que se hubiese generado un mal clima y revelar que tiene una "excelente relación" con Mariana Fabbiani, Krywonis le reclamó a El Trece que le habían prometido "más tiempo". "Yo acepté el desafío, hice lo que tenía que hacer, no funcionó, es triste, pero no está mal", reconoció el cocinero, sin embargo al tiempo que aseguró que "son cosas que pasan en la televisión".

Sobre la crisis que atraviesa la televisión desde hace un tiempo, Christophe opinó que "las crisis son buenas", ya que "de ahí nacen cosas nuevas". Pero también reconoció una situación problemática, que él mismo sufrió y que no extraña: "El problema es ese: hay que ser atractivo en un minuto a minuto muy peleado. Eso no lo voy a extrañar, te soy honesto... El vivo y directo pasado por el rating, no me interesa". Pese a que deja de estar en un canal de aire con todo lo que eso significa, Christophe Krywonis está contento porque podrá volver a cocinar, su primera pasión y oficio.