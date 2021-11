Chiquititas podría volver: Agustina Cherri y su frase reveladora

La frase de Agustina Cherri sobre la posible vuelta de Chiquititas que ilusiona a los fanáticos de aquella telenovela de Telefe.

Agustina Cherri ilusionó a los fanáticos de Chiquititas (Telefe) como consecuencia de una frase puntual que pronunció durante la entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). La actriz bonaerense de 38 años se refirió al probable retorno de aquella novela de Cris Morena que marcó a una generación de niños y adolescentes a través de la televisión abierta argentina.

Si bien la artista también se refirió a su actual trabajo en La 1-5/18 (El Trece) y a otras cuestiones de su vida tanto personal como profesional, cuando fue consultada acerca del programa que la llevó a la fama a nivel nacional no dejó dudas, fue contundente y encendió la esperanza de los exseguidores de aquel producto que resultó exitosísimo desde todo punto de vista.

Agustina Cherri habló sobre la posible vuelta de Chiquititas

Como parte del diálogo con Etchegoyen, la actriz que interpretó a "Mili" admitió que hasta Adrián Suar se acordó de papel de ella allí durante las grabaciones de La Uno, por lo que "Agus" dijo que "Chiquititas es eso, es que Suar termine bailándolo conmigo. Me sorprendió su baile, muy bien". Y reveló que recientemente se reencontró con la creadora de aquella serie: "Para mí es un orgullo y un gran recuerdo. Hablé con Cris Morena hace poco por el regreso, nunca cierro las puertas, y mirá si hacemos un regreso...".

"Hablo todo el tiempo con Cris, fue una de las personas más importantes de mi carrera. Gustavo Yankelevich también. Hay mucha gente que me formó, ya pasaron 32 años de trabajo. Cris Morena claramente es una persona que está ahí, entre las más significativas", profundizó la joven que también protagonizó otros éxitos en la pantalla chica argentina.

Qué fue Chiquititas

Se trató de una exitosa novela infantil de televisión que se emitió por primera vez por Telefe el 14 de agosto de 1995 y terminó en 2003. Tanto fue su éxito que hasta incluso tuvo repercusión a nivel internacional y contó con más de 1000 episodios divididos en ocho temporadas. Creada por Cris Morena y con la dirección de Claudio Ferrari, además de Cherri se destacaron allí Camila Bordonaba, Romina Yan, Benjamín Rojas, Natalia di Cello y Felipe Colombo, por ejemplo.

Chiquititas, una telenovela infantil que marcó a una generación por Telefe.

El debut artístico de la hija de Agustina Cherri

Hace poco tiempo, la ex Chiquititas también había sido noticia por el estreno de Muna Pauls como cantante con apenas doce años, junto a Luciano Pereyra en el Luna Park. Las imágenes de la actriz llorando se viralizaron y publicó en su cuenta oficial de Instagram, @agustinacherriok: "Parece un sueño pero no lo fue y, si lo pienso bien, no podría ser de otra manera. Recuerdo hace doce años aquel recital, te acompañé por todos lados, siempre juntos con los amigos y la familia compartiendo la vida".

Para cerrar, entre otras menciones, hasta le agradeció a Pereyra por haber cobijado a la pequeña Muna: "Pero ese concierto fue distinto: llegamos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca. Y sí, alguien crecía adentro mío. Muna estaba en camino. La viste crecer, nacer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones. Hoy fue una noche mágica e inolvidable".