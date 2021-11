La 1-5/18: destrozan a la novela de El Trece por una escena entre Agustina Cherri y Lali González

En las redes sociales destruyeron a La 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece, por una escena entre Agustina Cherri y Lali González.

Una vez más, La 1-5/18 (El Trece) quedó en el centro de la polémica de la televisión abierta argentina durante el prime time del miércoles 3 de noviembre de 2021. En esta oportunidad, se debió a una escena discriminatoria hacia los paraguayos, protagonizada por Agustina Cherri y Lali González. El momento xenófobo de la nueva tira de Adrián Suar causó un repudio inmediato y contundente en las redes sociales, en especial en Twitter.

Con varios comentarios, videos, imágenes, gifs y demás, muchos seguidores del flamante producto estallaron en contra de ese instante en particular en un programa que suele superar los diez puntos de rating (casi un millón de espectadores), de acuerdo con IBOPE y con los portales especializados al respecto.

La 1-5/18: estallaron contra El Trece por una escena discriminatoria hacia los paraguayos

Como parte de la nueva telenovela de Adrián Suar en Pol-ka, el breve momento que disparó la polémica se dio entre Agustina Cherri (Lola) y la guaraní Lali González (Rita). Allí, Lola le dio una noticia a Rita, quien sufrió la pérdida de la memoria tras haber sido internada de urgencia por una bala que recibió en medio de un enfrentamiento. El diálogo entre ambos personajes causó estupor en las redes sociales, que no tardaron en cancelar ese olvidable contenido.

El problema es que, después de la operación, Lola y Lautaro (Nicolás García) se dieron cuenta de que Rita no los reconocía. “¿Estás bien, mi amor?”, quiso saber su esposo, también de origen paraguayo. “¿Quiénes son ustedes?”, les retrucó Rita con una mirada confundida y algo alterada. Un momento insólito se dio al rato, cuando Rita descubrió que es guaraní... Y que su marido también, algo que parece de poco agrado para ella.

“Si es así como vos decís, que sos mi mejor amiga, lo que no entiendo es por qué ustedes quieren hacer creer que ese tipo es mi marido. Yo no siento nada por él, encima es paraguayo. No lo conozco yo”, dice Rita en el fragmento viralizado. Sobre esa polémica frase, Lola replica: “Es Lautaro. Y vos también sos paraguaya”. Acto seguido, imita la forma y tonalidad del habla que tienen las personas nacidas en aquella tierra, con un tono burlón y sarcástico.

Fuertes críticas a La 1-5/18 por una escena puntual en la televisión en El Trece.

Entonces, en Twitter algunos se mofaron por esa insólita escena y la liquidaron con ciertos comentarios, como por ejemplo: "¿¡Por qué se ponía tan triste cuando le dice que es paraguaya!?"; "Suar sentado en un escritorio anotando 'y le agarró una amnesia tan fuerte que se olvidó que era paraguaya'"; y "la primera vez que veo a un paraguayo discriminando a otro paraguayo".