Guerra entre El Gran Premio de la Cocina y Bake Off: "No consumo"

Un jurado de El Gran Premio de la Cocina disparó con todo contra Bake Off, desatando una inesperada guerra entre los ciclos gastronómicos de Telefe y El Trece.

Aunque falta muy poco para que Bake Off termine desde El Gran Premio de la Cocina lanzaron una picante crítica, disparando una inesperada guerra entre los dos ciclos gastronómicos más vistos del momento de la televisión argentina. Quien apuntó contra la competencia de pasteleros de Telefe fue Mauricio Asta, que criticó a la producción del concurso de pastelería, la edición del programa y también a las tortas que hacen realizar a los competidores.

La competencia entre Telefe y El Trece es tal que en más de una oportunidad los protagonistas de los distintos programas de cada canal apuntan contra sus competidores directos, como ya ocurrió en alguna ocasión entre Darío Barassi e Iván de Pineda. En las últimas horas, quien no se guardó sus críticas contra Bake Off fue Mauricio Asta, jurado de El Gran Premio de la Cocina. Cabe recordar que ante el evidente éxito de MasterChef Celebrity, las autoridades de El Trece prepararon un especial con famosos de su competencia gastronómica.

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Mauricio Asta disparó contra la edición de Bake Off: "Para mí es un programa que la edición desdibuja la devolución del jurado. La edición a Damián lo deja mejor parado porque tiene un discurso que empieza, termina y es contundente". Pero sus críticas no solo apuntaron a los editores sino también a la producción. "Bake Off tiene este contenido de tortas medio arquitectónicas y texturas bien parecidas. Es una parte de la pastelería muy acotada. Son bizcochos bien para arriba, tortas hermosas pero la pastelería es mucho más amplia. Si el programa abarcara eso, tendría más contenido y herramientas", disparó con todo el jurado de El Gran Premio de la Cocina.

Aunque el pastelero admitió que "no está bueno hablar mal de Bake Off" ya que lo deja mal parado a él, volvió a apuntar fuerte contra el ciclo de Telefe: "Indudablemente es un tipo de pastelería que no me gusta, que no consumo y que no hago". "Me parece vistosa pero a nivel sabor, texturas y técnicas de pastelería, hay otro tipo de recetas que son más de avanzada y más disfrutables", detalló Mauricio Asta para cerrar sus duras críticas contra Bake Off.

Cuándo es la final de Bake Off: la fecha del último programa

En los últimos días se conoció la fecha del final de Bake Off: será el próximo domingo 7 de noviembre. Allí, se conocerá el nombre del ganador del concurso de pastelería más famoso de la TV argentina.