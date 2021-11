Crece la pasión entre dos actores de La 1-5/18: “Pasan cosas”

El actor y la cantante se mostraron en una polémica situación una vez más. Lamothe y Leiva parodiaron un momento relatado por el periodismo.

Esteban Lamothe y Ángela Leiva se expresaron sobre los rumores de noviazgo que han corrido en los últimos días y compartieron graciosos videos al respecto. Además de los artistas, sus compañeras de La 1-5/18, Agustina Cherri y Lali González, también publicaron reveladores archivos de la pareja.

A través de sus historias de Instagram, Lamothe y Leiva parodiaron la escena que periodistas afirmaron que existió el sábado pasado, cuando habrían sido vistos en un coche a las 3 de la madrugada. Por otro lado, Cherri compartió un video donde filmó a sus compañeros mientras dormían en un motorhome y enunció: “¡En este motorhome también pasan cosas, Ángel de Brito! ¿Qué hacen durmiendo juntos Lali González y Esteban Lamothe?”.

El romance entre Lamothe y Ángela Leiva

La periodista Karina Iavícoli y Rodrigo Lussich dieron la primicia en Intrusos, sobre el encuentro de Lamothe y Leiva. “Él se juntó con amigos y se fue a una fiesta. Después se encontraron en un lugar, donde él la pasó a buscar, y a las 3 de la madrugada se los vio juntos”, expresó la panelista y el conductor sumó: “Pese a que el tiempo hizo caer los rumores, la cosa sigue y va para adelante. Todo esto se trata de Esteban Lamothe y Ángela Leiva. Bomba”.

Esteban Lamothe, a corazón abierto sobre cómo toma las críticas

En un reportaje con Revista Gente, Esteban Lamothe reveló cómo toma las críticas por su desempeño actoral. “No hay un límite, tampoco me dicen cosas tan graves, me dicen que soy feo, que actúo mal. Lo dicen personas desde perfiles que son falsos, sin fotos, sin seguidores. Me dicen cosas ofensivas pero ¿cómo enojarme por algo así? Estoy acostumbrado, al comienzo sí no entendía o decía “uy cómo puede ser” o me daba impotencia”, comenzó.

“Lo de los memes que se burlan de mí me encantan, me cago de risa, es una expresión artística nueva, super potente, incluso tengo dos amigas que viven de hacer memes. Es decir, no es un chiste común, es una forma de arte nueva muy evolucionada y muy sintética”, siguió y remató: ”Cuando hablan de alguna escena de La Uno, está bien porque siempre me vieron “enchongado” y de repente ahora me ven de cura y algunos se ríen de eso. Y es parte de la novela. Hay muchos de Campanas en la noche, la de la ceja levantada, esos eran muy buenos. El de Lamothe triste, enojado, contento, y otro que estamos con Sebastián Estevanez, y uno de Avengers de Marvel. Me hacen reír.”.