Chiara Mancuso decidió contar lo que nunca dijo sobre Diego Maradona: "Es muy sensible".

Chiara Mancuso quedó eliminada de Gran Hermano (Telefe) y en su visita a LAM (América TV) reveló el trasfondo del conflicto judicial que involucró a su padre, el exvolante de Vélez y Boca Alejandro Mancuso, y a Diego Maradona. "Es muy sensible", reveló la joven poniendo fin al misterio.

Invitada al magazine de Ángel de Brito la joven Chiara Mancuso puso fin a los rumores que circulan sobre las consecuencias del juicio entre su papá y Maradona iniciado por "El 10" a quien otrora fue su amigo y ayudante técnico durante su experiencia como entrenador en la Selección, y aunque el litigio salió a favor de Mancuso, la joven reveló: "Mi papá no recibió plata, pero sí por suerte ganó el juicio, donde los peritos dijeron que mi papá no falsificó ninguna firma, y la dejo ahí porque les tengo mucho respeto a Dalma, Gianinna y Claudia. No tengo nada para decir”.

El origen de la pelea entre Mancuso y Maradona se remonta a cuando el astro denunció a Mancuso por la utilización no autorizada de su imagen en videojuegos promocionados en China y cuando esta se hizo pública generó un escándalo mediático con graves consecuencias emocionales para Mancuso, según reveló su hija: “Es muy sensible, y sí le ha afectado todo esto emocionalmente porque Diego era su gran amigo. A mí no me bardeaban, bardeaban a mi papá, y por eso a él también le daba tanto miedo que yo me insertara en los medios”.

Cuándo se estrena La Voz Argentina 2025: fecha de inicio del programa de Telefe

Aunque aún no hay una fecha confirmada oficialmente por Telefe, se estima que el estreno de La Voz Argentina 2025 será entre mayo y junio, una vez que finalice la actual edición de Gran Hermano. La estrategia del canal suele ubicar sus grandes apuestas una detrás de la otra para mantener a su audiencia cautiva, por lo que el debut del reality musical se espera para las semanas posteriores al cierre del popular programa de convivencia.

Una de las mayores novedades de esta edición será la presencia de Nicolás Occhiato como conductor. Reconocido por su trabajo en el mundo del streaming, especialmente por ser una de las figuras centrales de LUZU TV, Occhiato asume el desafío de reemplazar a Marley, quien estuvo históricamente al frente del ciclo. Su desembarco en el prime time de la televisión abierta marca un salto importante en su carrera y despierta curiosidad en los seguidores del programa, que esperan ver cómo se adapta a este nuevo rol.

En cuanto al jurado, se confirmó el regreso de dos referentes de ediciones anteriores: Lali Espósito, que ya supo brillar como coach en temporadas pasadas, y Soledad Pastorutti, una figura clave en la historia del programa. Pero la verdadera sorpresa la aporta Luck Ra, el joven cuartetero cordobés que lidera los rankings musicales con hits como Hola perdida y La morocha. Por último, el cuarto sillón del jurado será ocupado por Miranda!, el dúo pop conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas.