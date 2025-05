A un mes de la final, Gran Hermano sale del aire.

En una sorpresiva pero estratégica decisión, Telefe anunció en las últimas horas un cambio en su programación que afecta directamente a Gran Hermano, el reality más visto de la televisión argentina. A tan solo un mes de su esperada final, el canal decidió levantar la emisión del programa previsto para este jueves con el fin de priorizar la transmisión de un importante partido de la Copa Libertadores.

El encuentro en cuestión enfrentará a River Plate y Barcelona de Ecuador, y será transmitido en vivo desde las 21.30, con una previa especial a cargo de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt que comenzará a las 21.15. Por esta razón, tanto Espiando la casa, que suele iniciar a las 21.45, como la emisión principal de Gran Hermano a las 22.15, quedarán fuera de la grilla esa noche.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez tampoco se incluirá el segmento Espiando la casa luego del partido. Tras el postpartido, que irá de 23.15 a 00, Telefe continuará con su programación habitual y pondrá al aire directamente el programa Staff. Desde el canal confirmaron que la emisión de Gran Hermano volverá el viernes con La Noche de los Exs, uno de los segmentos más esperados por los fanáticos.

Mientras tanto, continúa la cuenta regresiva hacia la gran final del reality. El conductor Santiago del Moro ya confirmó que la definición del ciclo será durante "los primeros días del invierno", lo que ubica la final entre el 21 y el 28 de junio. Con más de cinco meses al aire, la edición 2024-2025 se encamina hacia su desenlace tras una temporada repleta de estrategias, conflictos y momentos virales.

Marley reveló lo que piensa de Del Moro: "Enojado"

Marley sorprendió a todos al revelar cómo es su relación con Santiago del Moro, con quien comparte la pantalla de Telefe, donde ambos son dos de los conductores más importantes de la señal. "Capaz que está enojado por algo", se preguntó el presentador de Survivor en diálogo con el cronista de LAM (América TV).

El gran éxito y popularidad que alcanzó Santiago del Moro gracias a la conducción de Masterchef Celebrity y Gran Hermano en la pantalla de Telefe hizo que muchos se preguntaran por su relación con Marley, otra de las grandes figuras de Telefe. Es que los excelentes números de audiencia que fue sumando Del Moro lo convirtieron en uno de los preferidos por la gerencia de la señal de aire, por lo que le dieron para conducir también el Martín Fierro, algo que se dijo que habría molestado a Marley.

Lejos de hacerse el desentendido, el propio padre de Mirko dio detalles de su vínculo con su colega durante un breve móvil con el cronista de LAM. "Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario) […] Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘paso a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido", comenzó contando Marley, algo escueto.

"Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo", siguió, sutil. En el mismo sentido, Marley agregó: "Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado".

"Yo siempre con la mejor… pero la otra vez, en los Martín Fierro vi que nombrada a todos… a Susana, a todos… y la gente me decía ‘no te nombró’, y yo decía que no puede ser, pero capaz que está enojado por algo”, siguió, dejando en claro su posición respecto al vínculo con Del Moro. Para concluir, insistió: “A mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él… pero si ustedes me preguntan por eso es porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado".