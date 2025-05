Santiago del Moro terminó con los rumores y confirmó todo sobre el "acomodo" de Chiara Mancuso en Gran Hermano.

Santiago del Moro terminó con los rumores y confirmó por qué Chiara Mancuso entró a Gran Hermano. Lo hizo en medio de las teorías conspirativas que indicaban que fue su papá, Alejandro Mancuso, quien tuvo injerencia en su elección para participar del reality de Telefe.

"¿Quieren saber la verdad? Chiara Mancuso entró porque otra participante se bajó del taxi. El día que se tenía que aislar dijo 'no voy', le agarró un ataque de pánico. La productora contacta a Chiara y le preguntan si podía. Ella dejó todo y se fue a aislar", comenzó diciendo Santiago del Moro.

En forma contundente, y dejando de lado cualquier teoría conspirativa, Santiago del Moro remató con la siguiente frase: "Para que sepan en las condiciones que ella llega. No hay acomodo".

Chiara Mancuso le propuso "una buena sacudida" a Tato de Gran Hermano

Chiara Mancuso es una de las participantes más polémicas de Gran Hermano. Su personalidad y sus constantes conflictos con diferentes compañeros dentro de la casa del reality de Telefe la dejaron en la cuerda floja y se fue eliminada en la noche del 5 de mayo. Sin embargo, antes de saberse el resultado de su versus contra Luz, la hija de Alejandro Mancuso sorprendió a todos con lo que hizo con Tato.

Sabiendo que tenía una situación difícil para sobrellevar, y con las encuestas en contra, Chiara empezó a ironizar con su salida y le pidió a dos participantes que tengan "sexo desenfrenado" con ella para despedirse. Primero, la propuesta irónica fue realizada a Juan Pablo, quien le respondió con un "no" contundente.

“Juan, ¿me querés despedir con una noche de sexo desenfrenado?", le preguntó Chiara Mancuso a Juan Pablo, a lo que el correntino respondió: "No, Tato quiere". En ese momento, la hija del exfutbolista de la Selección Argentina no pudo contener la risa y le habló directamente a quien es uno de sus máximos enemigos dentro de Gran Hermano.

De manera irónica, Chiara encaró al uruguayo y le dijo: "O Tato... Por lo menos ya que me hacés campaña despedime, Santiago. Con una buena sacudida, mínimo". Sorprendido, Santiago le contestó recordando peleas del pasado: "Me decis que soy un burro, un alzado, un pajero, ¿y después me pedís sexo?”.