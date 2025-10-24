El gran cambio que estarían por hacer en Telefe.

Las tres pelotitas de Telefe, uno de los símbolos más reconocidos de la televisión argentina, podrían tener los días contados. En las últimas horas se filtró en redes sociales una imagen que muestra lo que sería el nuevo logo del canal, coincidiendo con el reciente cambio de dueños tras la compra por parte del empresario Gustavo Scaglione.

Aunque no hay confirmación oficial, la imagen —que comenzó a circular en X (ex Twitter)— muestra un rediseño que prescinde de las icónicas esferas de colores que acompañaron a la señal durante más de tres décadas. El supuesto cambio generó reacciones inmediatas entre los fanáticos del canal, que se manifestaron con duras críticas.

“Malsísimo, rajen al de diseño y marketing”, escribió un usuario identificado como @lucasrrizo, mientras que otro comentó indignado: “Con las bolas icónicas de Telefe no, eh”. En la misma línea, @jeuphorium señaló: “Totalmente innecesario”, reflejando el rechazo generalizado que provocó el rediseño filtrado. La filtración ocurre apenas un día después de que Telefe confirmara oficialmente su venta. Desde sus cuentas institucionales, el canal informó que Gustavo Scaglione adquirió la totalidad del paquete accionario de Paramount, marcando una nueva etapa en la historia del canal líder de la televisión argentina.

El nuevo dueño de Telefe habló tras la compra

El empresario Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral y La Capital Multimedios, expresó tras la adquisición: “La compra de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, marca el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y la integración de ambas organizaciones”.

Con la operación, Scaglione —conocido como El Pulpo— se consolida como uno de los principales jugadores de los medios en el país, con presencia en televisión, radio y prensa escrita. Por su parte, Darío Turovelzky continuará como CEO de Telefe y aseguró que “seguirá fiel al ADN del canal, desafiando los límites de la industria y fortaleciendo el ecosistema multiplataforma”.

