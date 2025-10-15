Chau Maxi López: se conoció su flamante reemplazo en MasterChef Celebrity

Maxi López será reemplazado por un famoso conductor.

Luego de que Maxi López abandonara las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) para viajar de urgencia a Suiza y acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, finalmente se conoció quién ocupará su lugar en el programa. El encargado de reemplazarlo será nada menos que Marley, quien confirmó la noticia en diálogo con PrimiciasYa.

“Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también”, reveló el conductor de Por el mundo, quien se sumó al certamen de manera exprés para reemplazar al exfutbolista durante una semana. “Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana”, agregó con humor, dejando entrever que su participación será breve pero intensa.

La incorporación de Marley fue una decisión de último momento por parte de la producción, que necesitaba mantener el ritmo de las grabaciones tras la inesperada partida de López. Su presencia promete aportar su clásico carisma y espontaneidad al ciclo culinario, donde compartirá cocina con figuras de distintos ámbitos del espectáculo.

Por qué Maxi López dejó el programa

La salida de Maxi López de MasterChef Celebrity sorprendió a todos. El exjugador viajó a Suiza tras enterarse de que su pareja, Daniela Christiansson, embarazada de siete meses, sufrió un accidente doméstico. La modelo contó en redes que un pintor que arreglaba la chimenea provocó una explosión con spray de pintura, lo que la obligó a ventilar toda la casa junto a su hija, su perrita y ella misma. “Fue un susto. Hicimos todo para ventilar bien y, por suerte, está todo ok”, explicó.

Según reveló Adrián Pallares en Intrusos (América TV), Maxi permanecerá unos días en Europa y regresará la próxima semana para retomar las grabaciones. De acuerdo a la última publicación de la novia del exfutbolista, él se quedará junto a ella y su hija durante una semana y luego volverá a la Argentina.