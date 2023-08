CHAU: Laurita Fernández dejó todo y se fue de la Argentina tras quedarse sin trabajo en El Trece y mostró todos los detalles

La actriz compartió en sus redes sociales la decisión que tomó tras despedirse de El Trece. Laurita Fernández publicó un video en una de sus historias de Instagram.

Laurita Fernández compartió en una de sus historias de Instagram un video que dio a conocer el destino que la espera tras el final de Bienvenidos a Bordo. La actriz y conductora de televisión se mostró feliz en los preparativos para iniciar su viaje e hizo partícipes a sus millones de seguidores los trámites que hizo para subirse al avión.

Bienvenidos a Bordo estuvo al aire de El Trece durante casi diez años, en un principio con el comando de Guido Kaczka y luego de Laurita Fernández. A pesar de las dudas de muchos respecto al cambio en la conducción, debido a la particular impronta de Guido, Laurita logró encontrar su lugar como presentadora del ciclo de entretenimientos y logró buenas mediciones de rating con su trabajo. Sin embargo, el ciclo terminó de manera repentina y la conductora decidió tomar un nuevo rumbo, mientras espera el regreso de Matilda.

Fernández publicó en sus más recientes historias de Instagram una serie de videos para mostrar su check-in en el aeropuerto y parte de su viaje sobre las nubes. La bailarina se dirige a Miami, con una escala en Perú, según pudo verse en el cartel ubicado arriba de la oficina donde hizo los trámites aeroportuarios, para descansar después de su trabajo televisivo y teatral en el musical Matilda, que tiene proyección de volver a las tablas.

La conductora y bailarina aguarda por nuevos desafíos artísticos luego de despedirse de la pantalla de El Trece, al menos momentáneamente. Su última aparición en el canal del sol que pertenece al grupo Clarín fue durante la transmisión de Un Sol para los Chicos, el clásico programa solidario que realiza la señal en conjunto con Unicef. Allí, Laurita fue una de las conductoras junto con Guido Kaczka. Tras ese especial, la ex Bailando por un Sueño se tomó un merecido descanso.

"Es algo que habíamos hablado con el canal hace bastante. Estoy feliz con todo lo que pasó con el programa, me llamaron por 5 o 10 programas y terminaron siendo 400, nos quedamos casi dos años. Fue maravilloso. Yo personalmente sentía que era un ciclo que se estaba repitiendo... iba a terminar en diciembre del año pasado, después en marzo y siguió", soltó Fernández hace algunas semanas en diálogo con LAM, en alusión al fin de Bienvenidos a Bordo. Y agregó: "Fue muy halado, el programa me encanta, pero había algo que se estaba repitiendo y me parece que necesitaba terminar, y está bien. Mi contrato era hasta julio, ya todos sabíamos".

Laurita Fernández, sobre el musical de Matilda

La actriz interpretó a la Maestra Miel en el musical que se dio en el Gran Rex durante las vacaciones de invierno y volverá en el verano. "La icónica película de los '90 me lleva a muchos recuerdos lindos, sé que Netflix hizo una remake con el musical, pero no es la misma historia que conocemos todos. Una de las primeras veces que vi la clásica Matilda terminé intentando mover los muebles por telequinesis, como ella", soltó Fernández en diálogo con este medio sobre su vínculo con la historia de Matilda.