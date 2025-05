Chau El Nueve: Beto Casella arranca un nuevo programa en otro lugar

El anuncio de Beto Casella que dejó atónito al mundo de la televisión.

Beto Casella es uno de las personalidades más destacadas del mundo de la televisión y el espectáculo que se consolidó a lo largo de los años con Bendita TV, uno de los ciclos más exitosos de la pantalla chica. En los últimos días, el conductor de 65 años se convirtió en tendencia por un anuncio inesperado: arranca un nuevo programa en otro lugar y le dice chau a El Nueve.

Sin dudas que la televisión tiene a muchas figuras que marcaron un precedente en sus trabajos. Una de ellas es Beto Casella, que continúa vigente en este ambiente con el éxito de Bendita TV por El Nueve, aunque hace pocos días lanzó una noticia ligada a su futuro en los medios que despertó todo tipo de reacciones.

Es que va a conducir un nuevo programa llamado Bendito Stream, un nuevo programa que no se emitirá por televisión, sino por una plataforma de streaming que todavía no fue anunciada. El anuncio fue hecho en un evento organizado por El Nueve y sin dudas dejó boquiabiertos a más de uno con la decisión.

"Bendito Stream" debutará el lunes 9 de junio.

Por lo que se supo, el ciclo se emitirá de lunes a viernes de 21.30 a 0.30 y podría dejar la televisión definitivamente, ya que iría en una franja horaria similar a la de Bendita TV por El Nueve. El debut en Bendito Stream junto a su amplio panel será el próximo lunes 9 de junio.

Beto Casella lanzó una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei: "La brecha"

Beto Casella habló en una entrevista sobre los primeros años de Néstor Kirchner como presidente, las peleas entre conductores de streamings y las políticas de Milei. En referencia a esto último, el conductor de Bendita pronunció: "Tiene el 70% de la libido en la economía y en sus perros. No parece tener el esquema de tener una mujer, hijos. Enamorarte de hombres como Milei es una fatalidad".

En referencia a sus ideales sociopolíticos, Beto sostuvo con firmeza: "En un país serio la principal preocupación es que no se agrande la brecha entre ricos y pobres". Al mismo tiempo, Casella recordó la prosperidad que había en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, a quien ponderó: "En la primera etapa de Néstor, yo salía de la radio y tenía cinco o seis muchachos esperando en la puerta todos los días. Pibes que me decían 'Betito, yo estaba manejando un remis, pero como soy reparador de calzado me puse a hacer zapatos de nuevo y la verdad que ya tengo seis empleados, quiero hacer publicidad en tu programa'. Una economía que se empezaba a mover".

Beto también fue crítico con lo que pasó entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, dejando entrever que no escapa a la realidad político-social ni a la coyuntura dentro de su rubro. "O estamos ante un aparato criminal dedicado a la trata de pibes chicos y de estupefacientes y robos, o ante un fabuloso show televisivo, pensado para duplicar o triplicar el rating. No puedo poner las manos en el fuego por nadie yo. A mí Lizy me cayó bien toda la vida, mejor que Canosa, pero en este caso las imputaciones son tan graves y, además, esta mujer dice que tiene las pruebas para llevar a la Justicia que ya uno, viste, abre los pochoclos y dice, bueno, vamos a mirar esto", dijo.