¿Cuáles son los restaurantes de la Argentina con estrella Michelin?

Qué restaurantes argentinos tiene estrella michelin.

Hay diferentes maneras de calificar la atención en los restaurantes y una de ellas es por medio de la entrega de una Estrella Michelin, debido a que expone que se trata de un lugar que ofrece experiencia culinaria de primer nivel que vale la pena conocer. En la Argentina es posible encontrar más de siete lugares que cumplen con los criterios establecidos para recibir esta calificación.

Que un lugar reciba este premio significa que dispone de ingredientes de primer nivel, armonía de los sabores, dominio de la técnica, personalidad del chef plasmadas en su cocina y que esta calidad se mantenga con el paso del tiempo, además de ser una propuesta atractiva. Por otro lado, los aspectos de decoración, iluminación de los espacios y el servicio de atención quedan relegados a un segundo plano.

"Me invitaron a una cena de $450.000 (para 2) en un coso Michelin y no me gustó para nada. Ahora se me cae la cara de vergüenza de decirle a la chica de prensa que no voy a subir nada y lo mismo al dueño que pidió que me inviten y lo conocí y era un copado", expresó Burgerfcts, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto provocó un debate sobre qué tan conveniente son las críticas que reciben determinados lugares y las elecciones que las personas realizan.

"También me da cosa hacer devoluciones extensas sobre un restaurante que la Michelin recomienda. O sea, me los imagino leyéndolo y diciendo 'guienso'", agregó en los comentarios. Por otro lado, aseguró que la propuesta para su consideración no es buena porque algunos alimentos no cuentan con la cocción adecuada, los vinos son servidos fuera de temperatura y demás detalles que influyen en el plato colocado en la mesa como en la atención.

¿Cuáles son los restaurantes argentinos con Estrella Michelin?

Lo primero a mencionar es los restaurantes pueden contar con tres tipos de Estrella Michelin y cada una se encuentra vinculada con el sello de calidad que dispone la comida. Una se trata de un lugar con muy buenos platos, el que disponga de dos asciende a la categoría de excelente con un sabor único y muy recordable. Mientras que la presencia de tres estrellas es considerada como excepcional y son pocos los que logran alcanzar este nivel.

Aramburu: dispone de dos estrellas, se encuentra en Buenos Aires y se destacan las materias primas de calidad.

Crizia: dispone de una, se encuentra en Buenos Aires y con gran valoración para los productos de "Puro Mar"

Angélica Cocina Maestra: dispone de una, se encuentra en Mendoza y con comida y vinos de muy buena calidad.

Riccitelli Bistró: dispone de una, se encuentra en Mendoza y cuenta con una oferta titulada "de la tierra a la mesa".

Don Julio: dispone de una, se encuentra Buenos Aires y se destaca por su carne.

Trescha: dispone de una, se encuentra en Buenos Aires y con un menú de 15 pequeños bocados que cambian durante el año.

Azafrán: dispone de una, se encuentra en Mendoza y con dos menús que disponen de diferencias muy marcadas.

Brindillas: dispone de una, se encuentra en Mendoza y con una propuesta que expone la imaginación y modernidad del chef.

Casa Vigil: dispone de una, se encuentra en Mendoza y con una propuesta de productos de temporada de la provincia de excelente calidad.

Zonda Cocina de Paisaje: dispone de una, se encuentra en Mendoza y cuenta con una gastronomía que busca rendirle homenaje a lo que se consume en la región.

Un detalle sobre la calificación es que son visitados por expertos de manera anónima en diferentes momentos del año para evaluar la calidad de los productos que se ofrecen y cómo las cartas van mutando de acuerdo a las distintas temporadas. Tras un largo proceso de investigación, se determina si el lugar merece recibir una estrella o no. Los que ya disponen de una también pasan por una evaluación similar y la pueden llegar a perder en caso de que el servicio decaiga bastante.