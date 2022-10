Charlotte Caniggia le cortó el rostro a Juana Viale y la dejó hablando sola: "Vergüenza"

La famosa influencer protagonizó un tenso momento al aire junto a la conductora.

Charlotte Caniggia hizo pasar un papelón a Juana Viale y la dejó hablando sola en su programa de El Trece. La influencer fue una de las invitadas al ciclo, sin embargo, se mostró bastante distante cuando la conductora quiso hablar con ella y la dejó hablando sola frente a las cámaras.

La situación comenzó cuando Caniggia llegó tarde al programa y tuvo que ser presentada de forma diferente a sus compañeros. "Acaba de llegar la última invitada, la íbamos a esperar sentados en la mesa pero ya llegó", empezó por decir Viale antes de que pasaran un video de los momentos más icónicos de Charlotte en tv. Pero luego la artista dejó a Viale hablando sola.

"Bienvenida. ¿Cómo te sentís?", empezó por decir la conductora cuando entró Charlotte. La influencer se acercó, saludó con un beso a Viale y le dijo que se sentía "despeinada" porque se tuvo que preparar rápido. En ese momento, Juana quiso continuar con la conversación, pero Charlotte se fue caminando para sentarse en el área de las mesas. "No, vos con tu look… Se me fue", atinó a decir la nieta de Mirtha Legrand cuando se encontró sola.

“¡Vamos al corte! ¡Se me fue la invitada!", continuó Juana Viale para tratar de salir del incómodo momento con humor. De fondo, se escuchó que Caniggia saludaba a los demás invitados y revelaba que llegó tarde "porque se tuvo que peinar y maquillar".

Por último, la conductora volvió a la mesa y le recriminó a a Charlotte su actitud. Sin embargo, la hermana de Alex Caniggia no le dio tanta importancia al tema: "No, me daba mucha vergüenza. Estoy nerviosa".

Julia Mengolini destrozó a Juana Viale: "Tilinga y banal"

Julia Mengolini volvió a disparar con dureza contra Juana Viale, con quien está enfrentada desde hace años por distintos motivos. "Tal vez así evites el papelón", disparó picante una de las dueñas de Futurock en su cuenta personal de Twitter, donde también recibió una ola de críticas.

Juana Viale fue una de las primeras celebridades argentinas en sumarse al apoyo de la campaña mundial en favor de las mujeres iraníes por la opresión que viven en su país. La conductora de Almorzando con Juana se cortó un pequeño mechón de su larga cabellera y generó mucha repercusión con comentarios tanto positivos como negativos.

Entre estos últimos se destacó el de Julia Mengolini, que apuntó con dureza contra la nieta de Mirtha Legrand. "Podés cortarte las puntas florecidas sin ser tan tilinga y banal", comentó muy filosa la conductora de Segurola y Habana (Futurock), sumándose a una de las críticas más extendidas contra Juana Viale.

Pero eso no fue todo, porque la periodista agregó picante: "También podés probar con un baño de crema. Tal vez así te evites el papelón". Claro que su publicación no pasó desapercibida, ya que así como recibió comentarios en los que la bancaban también hubo fuertes críticas contra Mengolini, quien desde hace tiempo no duda en cruzarse con personajes como Juana Viale, Ángel de Brito y Yanina Latorre, entre otros.

Cabe recordar que además de cortarse el pelo para las redes sociales, la nieta de Mirtha volvió a hacerlo al aire en su programa del domingo. "A mí el pelo me crece de vuelta, no me importa cuánto me lo corto. Es un gesto", apuntó la conductora contra quienes la criticaron y solicitó a la producción que le acercara una tijera para volver a cortarse en vivo. En ese momento, Mercedes Ninci la bancó y se sumó cortándose un mechón ella también.