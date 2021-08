Chantal Abad fue lapidaria con Soledad Fandiño: “Yo no vendo mi cuerpo”

La cocinera y la modelo tendrían una pésima relación, según versiones de periodistas especializados en espectáculos.

Chantal Abad volvió a encender la llama de su pelea con Soledad Fandiño, después de semanas en que el tema es tratado en todos los medios sobre farándula televisiva. La disputa habría comenzado cuando la cocinera comenzó a ganar protagonismo en el programa que la modelo conduce, Es Por Ahí, lo que molestó a la ex novia de Nicolás Cabré.

“No es mi estilo, no soy actriz, no soy vedette, no soy modelo. El tema del protagonismo me parece que tiene que ver con la impronta de cada uno. No es mi manera ir por la vida a los codazos con nadie, siento que cada uno tiene su lugar, su espacio y su momento”, expresó al respecto Abad, y dejó en claro que existiría cierta animosidad con la presentadora del programa de América TV.

En diálogo con Paparazzi, Abad se explayó sobre su vínculo con Fandiño: “¿Qué te puedo decir? Me parece que hay gente que tiene ganas de buscar donde no hay. Sole es una divina, no la conocía y la conocí acá”. Y luego habló sobre la el rol de la modelo en el programa: “No es mi estilo, no soy actriz, no soy vedette, no soy modelo. El tema del protagonismo me parece que tiene que ver con la impronta de cada uno. No es mi manera ir por la vida a los codazos con nadie, siento que cada uno tiene su lugar, su espacio y su momento”.

Por su parte, la periodista Pilar Smith, en El Espectador, habló sobre este conflicto y sumó jugosa información sobre cuán intensa sería la interna entre las celebridades. “Incluso a Chantal a veces le dicen que tiene que vestirse de tal manera o acomodarse el pelo para no estar parecidas. Y que se destaque más Soledad. Y a ella le molesta. Lo cierto es que no hay onda, por mas que salgan a desmentirme o a decir que no es así, lo tengo re chequeado”, lanzó Smith.

Conmovedor descargo sobre la discriminación

“A los 12 años pesaba 80 kilos. Me decían de todo en el colegio y por la calle. Realmente intenté todas las dietas que vos te puedas imaginar, pero todas: la sopa, la luna, el ayuno, el gimnasio, el no comer”, expresó Chantal Abad hace algunas semanas, sobre la discriminación que sufrió de chica por su sobrepeso. Y siguió: “La verdad es que siento que lo pude trascender, en algún punto, porque soy de las que piensan que el que tiene un tema adictivo con la comida es para toda la vida. Hasta el día de hoy soy una persona atenta a eso”.

“A mí me sirvió abordarlo desde lo emocional. Llegó un momento en mi adolescencia que me di cuenta que había algo que me hacía comer compulsivamente, que tenía que ver con momentos de mucha angustia, ansiedad, rabia, enojo. Canalizaba por ese lugar”, reflexionó y concluyó: “Entonces, hasta que no hice un tratamiento holístico, no pude. Siempre que lo quise abordar desde la comida, fracasé. Pero sin parar, eh”.