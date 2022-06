Chanchi Estévez explotó contra la producción de El Hotel de los Famosos

El exfutbolista se quejó al finalizar una prueba y protagonizó un fuerte cruce contra Leandro "El Chino" Leunis.

"Chanchi" Estévez volcó su indignación y denunció irregularidades del equipo contrario en El Hotel de los Famosos. Toda esta situación se dio luego de perder en uno de los desafíos del programa de El Trece y terminó en un picante ida y vuelta con el conductor Leandro "El Chino" Leunis.

"Pasó un nuevo desafío que, en el final, presentó algunas quejas por parte del equipo naranja", lanzó el conductor, al tiempo que agregó: "Lo cierto es que vimos todos los videos, rescatamos la totalidad del desarrollo del juego, y éste se desarrolló con total normalidad”. Sin embargo, "Chanchi" Estévez tomó la iniciativa de hablar y manifestó no estar de acuerdo.

"Se ve que no la vieron. El reclamo era que el juego consistía en que la persona que tenía que atrapar la pelota tenía que traer cuando cae la pelota y recién ahí tirar la misma pelota", expresó frente a la mirada de todos.

El efusivo reclamo no culminó ahí, ya que el exfutbolista sostuvo: "Ellos no solamente no respetaron las reglas sino que en un momento Melody Luz venía con dos pelotas y ellos seguían lanzando. O sea, es gracioso”. Inmediatamente, el conductor de El Hotel de los Famosos le respondió.

“'Chanchi', de verdad, ¿en qué momento explicamos que no se podía traer más de una pelota o que tenían que esperar? Mientras hubiera pelotas para tirar, nunca dijimos en ningún momento eso”, indicó. Sumado a eso, ratificó su postura y explicó otra serie de detalles.

“Chicos, lo cierto es esto, interpretaron mal las reglas. En ningún momento dijimos que tenían que esperar que esa misma pelota la tenían que traer para tirar. Lo interpretaron mal y eso fue un error que les hizo perder la prueba”, sentenció. El grupo no estuvo de acuerdo y el que más bronca tenía era "Chanchi" Estévez.

“El rol de Emily y el rol de Melody era traer pelotas para que tengan siempre pelotas para tirar. Fin. No había ninguna otra regla, lo interpretaron mal”, cerró el presentador, quien semanas atrás había tenido un cruce con Martín Salwe por situaciones de bullying dentro del reality show.

El Hotel de los Famosos le dio la noticia más esperada a Adrián Suar

El Hotel de los Famosos volvió a ganar protagonismo en la pantalla chica. El programa emitido por El Trece fue el más visto del día midiendo de manera notable por sobre otras producciones televisivas.

Se dio a conocer el rating de la mañana, tarde y noche de la televisión argentina. El reality show furor conducido por Pampita y "El Chino" Leunis arrasó y llegó a tener números altísimos que reflejaron su buen momento.

En el podio se ubican las novelas turcas a través de Telefé, Los 8 Escalones y 100 Argentinos Dicen. Entre los programas de espectáculos, los que mejor se llevaron la parte fue Cortá por Lozano y Momento D; mientras que los informativos, predominaron los de El Trece y Telefé.

De esta manera y en líneas generales, el día nuevamente quedó en manos de Telefe con 9.1; El Trece se quedó de segundo con 8.0; el tercer lugar fue para El Nueve 2.6; el cuarto se encuentra América TV con 2.5; el quinto lugar fue para la Televisión Pública con 0.5 puntos; y de último quedó Net TV con 0.4.