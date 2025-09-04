Se confirmó la mentira más grande de Lilita Carrió: "Era una joda de VideoMatch".

Más temprano esta semana, la ex legisladora nacional había dicho que tenía un novio de 95 años. "Era una broma de Videomatch", contó ahora en diálogo con el medio La Voz.

"Me pareció una historia fascinante esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años, de la mano", continuó la dirigente política.

Por último, Carrió agregó: "Me pareció una hermosa historia de amor, de lo que vamos a morir. Es como el amor en los tiempos del cólera. Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad".

Qué había dicho Carrió sobre su supuesto novio

El martes, Carrió declaró en Cenital que tenía un novio de 95 años. "Mi novio tiene 95 años. Está en muy buen estado porque se infiltró", reveló y continuó: "Está un poco perdido, pero en estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien".

"Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", señaló Carrió". Cuando el periodista Ernesto Tenembaum insistió para saber si la relación se reducía a ese beso, la ex diputada asintió y aseguró que la abordan desde "la ternura".