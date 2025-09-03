Quién es el novio de 95 años de Lilita Carrió.

La ex diputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, contó que está de novia con un hombre que tiene 95 años. Qué detalles dio sobre su pareja.

"Mi novio tiene 95 años. Está en muy buen estado porque se infiltró", reveló la ex diputada nacional en diálogo con Cenital. "Está un poco perdido, pero en estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien", continuó.

Luego, añadió: "Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70. Me lleva 25 años, es una buena diferencia".

Además, Lilita Carrió explicó cómo se siente en su nueva relación, con el hombre que, al menos en la nota del martes, no dio el nombre. "Estoy encantada", dijo.

Quién es el novio de 95 años de Lilita Carrió.

La dinámica de la relación

Luego, los periodistas le consultaron a la dirigente política cómo es la dinámica de la relación con su nueva pareja. "Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", señaló Carrió y agregó: "Salgo a una esquina porque si no tengo todo el esquema de vigilancia".

Cuando el periodista Ernesto Tenembaum insistió para saber si la relación se reducía a ese beso, la ex diputada asintió y aseguró que la abordan desde "la ternura".