Carmen Barbieri incomodó a Nicole Neumann en Los 8 Escalones: "Por favor parate"

Carmen Barbieri no aguantó y le hizo un sugerente pedido a Nicole Neumann que la puso sumamente incómoda en la pantalla de El Trece.

Carmen Barbieri apuró sin tapujos a Nicole Neumann en Los 8 Escalones Kids por El Trece a raíz de un comentario en particular que la dejó expuesta. La modelo se encontraba en un dinámico ida y vuelta con los pequeños participantes antes de realizar la pregunta correspondiente, pero la capocómica interrumpió y lanzó un sugerente pedido.

En la edición del viernes 5 de agosto, se llevó adelante la otra parte de Los 8 Escalones pero en el formato niños. En esta oportunidad, Guido Kaczka quedó en segundo plano y el foco estuvo puesto en la interacción de Nicole Neumann con una participante, a quien le halagó el peinado y destacó la sencillez de su plato preferido: sopa de verduras. "Es el sueño de toda madre, yo de tres tengo una sola que come".

Inmediatamente y antes de que Nicole haga la pregunta, se metió Carmen Barbieri para deslizar un comentario por fuera de lo que venían hablando. "Antes que preguntes por favor parate porque estás vestida de novia", expresó la capocómica en referencia al futuro compromiso con el piloto Juan Manuel Urcera frente al vestuario de color blanco que llevó.

"Me quieren casar a toda costa, yo les paso el teléfono de Manu, arreglen con él, viste, porque... mucha presión", sostuvo con una risa incómoda mientras cambió de tema rápidamente para seguir conversando con la participante, quien confesó que las trenzas que motivaron la reacción de Nicole se las hizo su hermana. "Tiene 20 y está estudiando para ser cirujana", contó la niña.

Luego el juego siguió su curso y la empresaria finalmente realizó la consigna deseándoles "mucha suerte para los dos". "¿A qué tipo de prenda de vestir femenina corresponde el modelo 'Tubo'?", preguntó con las opciones de pollera, camisa, pantalón y traje de baño. La respuesta correcta fue pollera y la hizo Martina, con quien había tenido un cálido ida y vuelta minutos atrás.

El insólito reclamo de Nicole Neumann a Manu Urcera

Nicole Neumann le hizo un fuerte reclamo a Manuel Urcera tras la seguidilla de exigencias de su novio. A través de sus historias de Instagram, el piloto de carreras expuso a la modelo y mostró la respuesta que obtuvo de ella luego de pedirle un favor.

Durante el fin de semana, Nicole Neumann viajó a Santiago del Estero para acompañar a su novio a un carrera que tenía programada en esta provincia. Una vez finalizada la jornada de competencia, la pareja volvió al hotel para descansar, pero parece que Urcera le pidió muchos favores a su novia y ella terminó por estallar.

Según mostró Urcera en sus redes sociales, Neumann se molestó luego de que él le pidiera "un cafecito". "Creo que no le gustó nada", dijo el piloto en sus redes luego de mostrar la seriedad con la que la modelo lo miró ante su pedido.

A continuación, Manuel dejó que Nicole hablara y explicara el motivo de su enojo. "Me levanté a las 7:30 de la mañana y necesito descansar. Hice tres viajes (de la habitación a la cocina) para la comida y un cuarto viaje para el postre y cuando me voy a meter a la camita me salís con el cafecito", explicó la modelo.