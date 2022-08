Carmen Barbieri hizo llorar a Tusam durante una terapia de regresión: "Nunca me pasó"

Leonardo "Tusam" se largó a llorar con Carmen Barbieri en plena terapia de regresión y confesó que nunca antes había conectado así con un cliente.

La extraña experiencia de Tusam con Carmen Barbieri en terapia de regresión: "Nunca me pasó"

Carmen Barbieri se sometió a una terapia de regresión junto a Leonardo "Tusam", experto en el tema e hijo del reconocido hipnotizador Juan José del Pozo "Tusam", en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). En un momento de la hipnosis, la conductora se emocionó recordando a su padre, Alfredo Barbieri, y a los pocos segundos "Tusam" vivió algo inexplicable que lo hizo llorar en vivo.

Esta es la segunda vez que Barbieri se expone a una hipnosis en vivo. Ya lo había dos meses atrás con John Milton, pero esta vez decidió probar con "Tusam" una terapia de regresión, que se hace para viajar al pasado y reconectar con seres queridos fallecidos. Barbieri conectó con su padre y "Tusam" se largó a llorar frente a las cámaras.

“A la cuenta de tres, quiero que abras los ojos y que la primera imagen que veas sea tu puño cerrado. Respirás profanamente por la nariz uno, exhalas, respirás profundamente por la nariz dos, respirás por la nariz y abrís los ojos. Firmeza, confianza, seguridad en esta imagen, en este símbolo”, le iba indicando el experto.

Cuando Carmen abrió los ojos, expresó emocionada: “Wow, wow. Esto es terrible, porque fui a un lugar... hace mucho no lo cuento, lo que pasó cuando tenía cinco años. No sé si saben quién fue Pedro Quartucci, amigo de mi papá que se llevó un susto terrible. Me hiciste llegar hasta ahí, consciente totalmente, pero me hiciste viajar”, le contó la conductora.

Barbieri le preguntó para qué sirve la terapia de regresión y "Tusam" dijo que "para recordar y conectarse con uno". En ese preciso instante, la diva notó la emoción en sus ojos y le preguntó: “¿Por qué los tenés con lágrimas? Vos también estás emocionado, no sé por qué”. "Tusam" se quedó mudo durante casi un minuto y se largó a llorar.

“Me conecté cuando, cuando te acordaste de tu viejo”, reconoció el hipnotizador. Ante la pregunta de Barbieri sobre si esto es algo que le suele pasar cuando hace terapias, "Tusam" reconoció: "Nunca me pasó, nunca me pasó. Perdón, me descontrolé". Finalmente, Carmen pidió hacer un corte y le pidió a la producción que le alcanzara un vaso con agua.

La visión que Carmen Barbieri tuvo junto a Tusam

Durante su terapia, Carmen recordó un día de su infancia en específico. "Atrás de la puerta está mi papá con un traje claro y me lleva a una gran mesa enorme en donde está toda mi familia, mi abuela, mi mamá, mis tías. Es una casa con un patio, tengo 11, 12 años", comenzó la conductora. "Y mi papá me hace así para que me calle. ¡Qué nítido lo veo! Él está feliz”, siguió.

“Tengo 5 años, estoy en un zoológico con mis papás y con Pica, que era un asistente de mi papá, frente a una jaula de un gorila. Un susto tremendo me pego, y ellos están asustadísimos porque hay un hombre, el amigo de mi papá, y el gorila casi le arranca el brazo jugando. Fue un momento terrible, no me acordaba de esto, ahora lo estoy viviendo”, cerró la conductora.