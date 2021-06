Carmen Barbieri habló sobre las alucinaciones que tuvo en coma por el COVID-19

La capocómica Carmen Barbieri se refirió a su lucha entre la vida y la muerte mientras padecía COVID-19 y reflexionó sobre sus alucinaciones en coma.

Carmen Barbieri estuvo invitada en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe y revivió el desgarrador momento que atravesó este año cuando estuvo internada en coma a causa de las complicaciones en su cuadro de coronavirus, que la dejaron fuera de los medios durante varios meses. Reflexiva, confesó que tuvo alucinaciones mientras luchaba entre la vida y la muerte.

La capocómica, relató las alucinaciones que tuvo producto de la alta cantidad de fármacos a la que fue sometida para su recuperación. "Estuve en una habitación plateada con una japonesa que me decía que era mi nueva amiga. Pensé que eso era la muerte y yo quería seguir viva. Las enfermeras me decían que no moviera la cabeza Carmen porque me sacaba el tubo del respirador. Pero en realidad todo el tiempo le decía que no a la japonesa, que no me quería morir, que quería volver a la vida", relató, dejando a todos los demás invitados sorprendidos.

Y señaló que pudo salir adelante gracias a una multiplicidad de factores entre los que incluyó a su profunda fe en Dios: "Creo en Dios, en los médicos del cielo, la gente que ha rezado por mí, la que no conozco y la que conozco, y también por los médicos terrenales. Pero yo le puse mucha fuerza por Fede Bal. Él estaba desesperado. Había perdido el padre, había tenido cáncer, ahora se le iba la madre, era mucho. Yo dije 'dejame un tiempo más' y acá estoy. Fue un año y medio duro".

"Pasó todo, fue un palo detrás de otro. Se murió mi mamá, sus perritos, después se enfermó Santiago Bal, se muere y al toque está la pandemia. Santiago se murió en mis brazos porque no estaba la pandemia. Después se enferma Federico de un cáncer muy difícil porque no se podía operar, tenía que reducirlo y, si no lo hacía, era boleta. Era todo pegadito", remarcó, enumerando los episodios trágicos que vivió en ese corto lapso.

