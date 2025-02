Carmen Barbieri expuso "la angustia" que vivió en El Trece: "Casi ni cobro".

Carmen Barbieri abrió su corazón y contó la gran angustia que atraviesa tras su desvinculación de El Trece. La famosa conductora quedó fuera de la señal de forma abrupta y lanzó una fuerte declaración en contra del canal que generó gran controversia.

Pese a los buenos números que estaba logrando Mañanísima, El Trece decidió levantar el programa de Barbieri y poner otro noticiero en su lugar. En este marco, la conductora brindó una entrevista con Radio Splendid y reveló cómo enfrenta esta situación: "No es una renuncia, no di un portazo, no lloré, no me enojé... pero sí estoy triste".

En este marco, sumó: "Tengo una angustia enorme porque digo ‘pucha, después de cinco años y medio en el canal, haciendo de todo… me quedo sin nada de un día para el otro". Así las cosas, contó la decepción que enfrentó, ya que muchas veces cubrió varios baches en el canal y ni siquiera cobraba por esos trabajos.

"Si falta la vestuarista, hago de vestuarista. Si hay que reemplazar a alguien, lo hago. Porque me gusta, porque lo quiero hacer. Me contrataron, pensaron en mí y siempre traté de estar a la altura. Y a veces casi ni cobro, porque cuando alguien te pide una gauchada, se la hacés", empezó por decir. Y más allá de este tema, contó el shock vino más por "lo inesperado" que por haber quedado desvinculada del canal.

"Yo tenía muchísimo trabajo y en diciembre dije ‘voy a hacer el esfuerzo de no aceptar más cosas porque tengo mucho y no tengo vida’. No me veía con mis amigos, no iba al doctor, no me hacía las manos, los pies, no iba al gimnasio… solo trabajaba. Pensé: ‘Voy a frenar un poco’. Y ahora, de un momento a otro, me llaman y me dicen que me quedo sin nada", contó. Sin embargo, aseguró que, afortunadamente, no está "necesitada": "Gracias a Dios no estoy necesitada. Para mí, estar necesitada es tener deudas, no tener dónde vivir. Y yo soy una de las pocas privilegiadas en esta Argentina hermosa que, por ahora, no tiene que salir corriendo a buscar trabajo. ¿Dentro de cuatro meses qué? Porque todo lo que tenía para hacer en la temporada, lo perdí".

Nadie lo esperaba: el insólito futuro de Carmen Barbieri tras ser echada de El Trece

Carmen Barbieri anunció recientemente que su ciclo Mañanísima se levantará de El Trece y, al respecto, Ángel de Brito hizo una revelación que nadie esperaba. El conductor de LAM dio a conocer la propuesta laboral que habría recibido la madre de Federico Bal, por parte de un famoso canal de noticias.

"Carmen Barbieri recibió la propuesta de C5N para ser conductora de 14:00 a 16:00 en la previa de Jorge Rial", expuso el famoso periodista de América TV en uno de sus posteos de X (ex Twitter). Y aunque si bien aún Barbieri no confirmó nada al respecto, ya que recién termina su vínculo con El Trece, los rumores al respecto no paran de crecer.