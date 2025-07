ARCA: el paso a paso para hacer la recategorización simplificada del Monotributo

Cómo hacer la recategorización del Monotributo.

Cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detallaron el paso a paso para que los contribuyentes puedan hacerlo de manera sencilla.

Esto es clave ya que en caso de no realizar este procedimiento la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá sancionar con multas económicas. La recategorización del monotributo debe realizarse entre el 15 de julio y el 5 de agosto.

Un dato a destacar es que la recategorización simplificada no está disponible para todos los contribuyentes, sino que sólo podrán hacerlo quienes lleven 12 meses o más en el régimen y que sólo usen puntos de venta electrónicos. Quienes posean controladores fiscales o facturación manual no podrán acceder a este procedimiento simplificado.

Cómo hacer la recategorización del Monotributo

A partir del 15 de julio estará disponible en la web de ARCA y en la aplicación de la entidad, la opción para recategorizarse. Hay que ir al apartado Recategorización simplificada dentro de la sección Monotributo y el sistema mostrará de forma automática la facturación anual.

Hay que revisar si esos datos son correctos y de ser así sólo hay que apretar la opción confirmar categoría. En caso de que el importe no sea el correcto, no significa que sea un problema ya que se puede modificar manualmente y poner el monto real. Otro dato importante es que si el monto facturado supera el máximo permitido ARCA de manera automática informará la necesidad de darse de alta en el Régimen General.

La ex AFIP no sólo solicita los ingresos anuales, sino también aquellos que no requieren comprobante, como por ejemplo los honorarios regulados judicialmente o algunos datos según la jurisdicción o tipo de servicio. Tras esto, finalmente el sistema emitirá una pantalla confirmando el cumplimiento de la recategorización, que permitirá descargar la nueva credencial de pago.

ARCA confirmó un nuevo aumento del Monotributo

A partir de agosto saldrá más caro mantenerse dentro del régimen, ya que ARCA determinó que todas las categorías del monotributo tendrán un aumento del 15,4 por ciento.

Esto responde a la actualización que la ex AFIP realiza cada seis meses y la suba se determina según la inflación acumulada del semestre. La categoría A, que es la más baja pagará $37.180,17 mensuales, mientras que la K, la más alta, $1.211.997,16 para servicios y $527.256,94 para el comercio de bienes.