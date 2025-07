Cuánto dinero se puede transferir en julio 2025 sin tener problemas con ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, inició durante julio de 2025 un esquema de fiscalización que incluye la revisión de movimientos de dinero de personas humanas y jurídicas. En concreto, el control se activa si el saldo total transferido o registrado al último día hábil del mes supera determinados umbrales:

$50.000.000 o más en el mes para personas humanas

$30.000.000 o más para personas jurídicas

Estos valores incluyen transferencias y acreditaciones en cuentas bancarias o billeteras virtuales. Si parte de esos montos está expresada en moneda extranjera, ARCA exige su conversión al tipo de cambio comprador del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes correspondiente.

¿Qué documentación puede solicitar ARCA ante un control?

Si los movimientos financieros alcanzan o superan esos montos, la agencia podrá requerir respaldo documental que justifique el origen de los fondos. Entre los documentos más solicitados están:

Boletas de compra y venta de bienes o servicios

Comprobantes por venta de acciones o empresas

Recibos de sueldo, haberes jubilatorios o ingresos declarados

Facturación de los últimos meses

Constancia de inscripción en el Monotributo o régimen general

Certificado de origen de fondos emitido por un contador público matriculado

Este mecanismo forma parte del nuevo enfoque fiscalizador de ARCA, que apunta a detectar inconsistencias entre los movimientos financieros y la situación impositiva declarada.

ARCA: ¿qué puede pasar si no justificás las operaciones?

Cuando una operación es reportada y no hay documentación que respalde el origen de los fondos, ARCA puede iniciar un requerimiento formal. Si no respondés o no lográs justificar el dinero, se habilitan sanciones como:

Multas económicas.

Bloqueos preventivos de cuentas.

Derivación del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga posibles delitos como lavado de dinero.

ARCA: ¿Qué tipo de pruebas podés presentar?

ARCA puede pedir documentos como:

Facturas por ventas.

Contratos de compraventa.

Recibos de sueldo o constancias de ingresos.

Certificaciones contables.

Comprobantes de compra/venta de criptomonedas o divisas.

Qué sanciones puede aplicar ARCA en caso de pasar el límite de transferencia

En caso de que se soliciten detalles sobre una transferencia, es fundamental contar con documentación que respalde la operación. Algunas de las formas más comunes de justificar el origen del dinero incluyen recibos de sueldo, declaraciones juradas de impuestos, contratos de venta o cesión de bienes, y extractos bancarios que evidencien el flujo habitual de fondos.

Es necesario destacar las consecuencias de no cumplir con estas normativas. Tanto los bancos como las billeteras virtuales están obligados a reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, ARCA puede solicitar justificativos del origen de los fondos en caso de recibir grandes sumas de dinero.

Si no se puede justificar de dónde provienen dichos fondos, se corre el riesgo de que se rechacen transferencias, se congelen saldos y se bloqueen cuentas. Además, ARCA puede iniciar una intimación para declarar el origen de los fondos. En casos donde no sea factible justificar totalmente o parcialmente los fondos, es probable que el banco prepare un 'Reporte de Operación Sospechosa' (ROS) y lo notifique a la UIF.