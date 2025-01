Impacto en El Trece por la figura que se suma para destruir a Telefe: "Muy pronto".

El Trece se prepara para desplegar su programación 2025 con una polémica adquisición a la filas del Grupo Clarín que dará que hablar y por la que el canal apuesta fuerte para ganarle a Telefe en la batalla diaria por el rating. Quién es la figura que se suma al canal en un programa que buscará marcar agenda en los medios.

En las últimas semanas, El Trece reveló que la periodista Viviana Canosa se sumaría al canal con un magazine propio, tras su escandalosa salida de Rivadavia y El Observador, y su polémico paso por A24. En las últimas horas, el canal emitió el primer spot publicitario con la conductora, quien volverá al formato magazine (con el que brilló en El Nueve con el ciclo Los profesionales de siempre). "¡Muy pronto nos volvemos a elegir! Los amo. Muchas gracias a todos USTEDES”, escribió Canosa, feliz por su llegada a El Trece en febrero.

El ciclo de Viviana Canosa, Viviana en vivo, en El Trece saldrá al aire a las 14.30 hasta las 16 y tendrá un formato de magazine, típico en ese horario de la tarde. En cuanto al panel de la presentadora, se supo que estará conformado por Mariana Brey, Damián Rojo y Gabriel Levinas, según reveló Laura Ubfal. Al mismo tiempo, el periodista Lucca Melpi informó que Nacho Otero también trabajaría con Viviana.

Viviana Canosa se sacó contra Radio Rivadavia y expuso la verdad de su salida: "No ser cómplices"

Viviana Canosa se despidió de su ciclo en Radio Rivadavia y generó controversia al destapar la verdad sobre su salida de la emisora. En medio de la polémica que generó la noticia de la salida de la conductora, Canosa no se guardó nada y contó al aire lo que había sucedido.

Semanas atrás, la panelista Paula Varela había contado que Canosa no renovaría contrato y esto se debía meramente a una decisión editorial. Sin embargo, previo a su último programa de Viviana 360, la periodista fue contundente y contó la decisión con lujo de detalles en sus redes sociales. "Orgullosos de nuestras convicciones, de comprometernos con la realidad, de decir la verdad aunque no sea negocio y de trabajar para la gente y no para el gobierno", empezó.

Luego, continuó: "Recibimos en septiembre un espacio que era tierra arrasada y en noviembre ya estamos posicionados. Subimos un 76% del share, un 73% del reach y un 82% del rating, y eso es gracias a ustedes". Tras agradecer a sus oyentes, profundizó sobre el escándalo: "También quiero agradecerles por todas las visualizaciones y las repercusiones que tuvieron nuestros editoriales y entrevistas. ¡La rompimos! Hace un año y medio anticipamos todo lo que está pasando ahora y nos bancamos hasta perder el trabajo por no ser cómplices. Tenemos el placer de laburar con la convicción y con la verdad".