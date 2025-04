Entradas 7 Seconds en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

7 Seconds tocará en Argentina este año.

Los legendarios 7 Seconds, pioneros del hardcore punk, vuelven a Argentina en 2025 para ofrecer un show único en el que recorrerán más de cuatro décadas de trayectoria. La banda originaria de Reno, Nevada, se ha convertido en un referente del género, influenciando a generaciones enteras con su sonido rápido y enérgico.

El esperado regreso de 7 Seconds a Argentina se llevará a cabo el sábado 9 de agosto de 2025 en Uniclub (Guardia Vieja 3360, CABA). Este será su segundo show en el país, después de su inolvidable presentación en 2015. La banda llega con su formación actual, encabezada por Kevin Seconds (voz), Steve Youth (bajo), Sammy Siegler (batería) y Bobby Adams (guitarra).

Para quienes quieran asegurar su lugar en este recital histórico, las entradas anticipadas ya están disponibles a través del sistema Passline, en el enlace de Passline - 7 Seconds.

7 Seconds: más de 40 años de historia en el hardcore punk

Formada a principios de los años 80, 7 Seconds fue una de las primeras bandas en definirse como hardcore punk, llevando el género a nuevos niveles de intensidad y compromiso. Su álbum debut The Crew se convirtió en un referente, y con New Wind ampliaron su sonido, incorporando elementos melódicos que influyeron en el surgimiento de muchas bandas de pop punk e indie rock.

Uno de los discos más emblemáticos de la banda es Walk Together, Rock Together, una obra fundamental del movimiento Straight Edge, producida por Ian MacKaye (Minor Threat, Fugazi). Durante los años 90, 7 Seconds logró un mayor reconocimiento tras firmar con el sello Epic Records, lo que les permitió expandir su audiencia sin perder su esencia.

Enterate cómo conseguir tus entradas para 7 Seconds en Argentina.

Un show imperdible para los amantes del hardcore punk

El regreso de 7 Seconds a Argentina promete un setlist cargado de clásicos, donde no faltarán temas como Young Till I Die, Walk Together, Rock Together y Regress, No Way!. Kevin Seconds, líder y vocalista, ha mantenido viva la esencia de la banda, al tiempo que ha desarrollado una destacada carrera en solitario dentro del folk-punk, colaborando con artistas como Matt Skiba (Alkaline Trio) y Mike Scott (Lay It on the Line).

Para los fanáticos del punk y el hardcore, esta es una oportunidad única de ver en vivo a una de las bandas más influyentes del género. No te quedes afuera y asegurá tu entrada cuanto antes para ser parte de un evento que hará historia en la escena musical argentina.