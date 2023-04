5 Seconds of Summer en Argentina 2023: cuándo toca y precios de las entradas

El cuarteto australiano de pop-funk regresa a territorio argentino para estrenar su último álbum. Cuándo tocan y qué se sabe sobre los precios de las entradas.

5 Seconds of Summer es una agrupación australiana de pop-funk que viene entregándole a sus seguidores grandes melodías durante la última década. En este tiempo han lanzado varias producciones discográficas y además han tenido la posibilidad de visitar la Argentina. Tras varios años de espera, la banda de música confirmó que volverá a la Argentina en un evento que estará producido por DF Enternainment junto a Live Nation. Cuándo tocan y qué se sabe sobre el precio de las entradas.

¿Cuándo toca 5 Seconds of Summer en Argentina?

La agrupación extranjera anunció que el próximo 20 de julio estará presentándose en las instalaciones del estadio Luna Park, recinto donde tocaron la última vez en el año 2017. En aquella oportunidad, los fanáticos tuvieron la posibilidad de escuchar sus primeras canciones que sin duda alguna cautivaron a varios seguidores en el planeta y que se encuentran en sus discos titulados 5 Seconds of Summer y Sound Good Feels Good.

Posteriormente, en el 2018, se convirtieron en la primera banda australiana en tener varias producciones dentro del listado Billboard 200. En su regreso al país, seguramente tocarán hits increíbles como Youngblood, She Looks So Perfect, Ghost of You, entre otros.

Con todo este nuevo repertorio de canciones, los fanáticos en Argentina disfrutarán del gran momento que vive el cuarteto extranjero que cuenta con una madurez creativa teniendo en cuenta que se acerca el décimo aniversario de su primera producción. Probablemente, el recital que se realizará en el Luna Park sea una verdadera fiesta en la cual sonarán no sólo sus nuevas canciones sino también los grandes clásicos que resultaron exitosos en todo el planeta.

Los recitales que brindará 5 Seconds of Summer.

A través de su cuenta de Instagram, los australianos confirmaron los detalles de la gira de conciertos en América del Sur que comenzará en nuestro país para posteriormente tocar en Brasil, Chile, Colombia y Perú.

¿Cuál fue la primera canción que presentó 5 Seconds Of Summer?

La banda salió a la luz el 3 de diciembre de 2011 en la ciudad de Sidney, Australia. Su reconocimiento llegó un año más tarde con la presentación de varios covers que fueron publicados en Youtube y que además se viralizaron en poco tiempo. El primer sencillo de los australianos se presentó en 2012 bajo el nombre de My Limyt que de inmediato se posesionó dentro de los primeros lugares en los playlist de su país.

¿Dónde puedo conseguir las entradas de 5 Seconds of Summer?

Las entradas para este imperdible recital podrán conseguirse a partir del viernes 14 de abril en la plataforma de Ticket Portal. Por el momento, el valor de los tickets no fue confirmado de manera oficial.