Carmen Barbieri expuso a Fede Bal: "Tratamiento psicológico"

La famosa conductora se sinceró en una reciente entrevista y contó detalles de la privacidad de su hijo, luego del escándalo por infidelidad.

Carmen Barbieri volvió a hablar públicamente de su hijo, Fede Bal, y expuso un detalle que el actor jamás había contado. En una reciente entrevista, la reconocida conductora se refirió a la última polémica que protagonizó el actor, la cual estuvo relacionada a la infidelidad a su pareja, Sofía Aldrey, y reveló detalles inéditos sobre el tema.

Invitada a Intrusos, ciclo que conduce Flor de la V por América TV, Barbieri contó detalles sobre su carrera, su salud y su presente profesional. Sin embargo, no pudo esquivar las preguntas relacionadas a su hijo y el escándalo que protagonizó en el verano. Frente a esto, la capocómica terminó por contar por qué el actor es infiel a sus parejas.

"Para mí fue terrible. Fede debe estar odiando que hable de esto. Pero cuando él me cuenta que estaban mal, que se iban a separar, fue un gran disgusto para mí", empezó por confesar. Luego, sumó: "Pero yo no me acuesto con ella, ni vivo con ella. Ellos venían en una crisis". Sin embargo, los panelistas quisieron profundizar más sobre el escándalo y siguieron consultando sobre el tema.

En este marco, Karina Iavícoli preguntó por qué si la amaba a Sofía, le fue infiel "durante tanto tiempo". "Habría que preguntárselo a él. No sé por qué. Comete errores cuando ama. Pero a él le gusta mucho estar de novio", declaró la actriz. Sin embargo, esta respuesta no convenció mucho, ya que generó un debate sobre la monogamia, parejas abiertas y tratos en cada relación.

Finalmente, Carmen aseguró que a su hijo "no le gustaba estar en parejas abiertas" y que todas las preguntas deberían hacérselas a él. Sin embargo, Pablo Layús dictaminó: "Por algo él sintió que tenía que volver a un tratamiento psicológico". Pero la mamá de Fede Bal remató: "Más que un tratamiento, él tiene que rever su vida. Hoy él está solo, viendo por qué actúa de esa manera".

Nazarena Vélez contó lo menos pensado sobre Fede Bal, ex de Barbie Vélez: "Psicopateás"

Nazarena Vélez opinó sin filtro sobre la conducta infiel de Federico Bal, expareja de su hija Barbie Vélez, y fue letal con el actor. La panelista de LAM volvió a mostrar su desprecio por el conductor de Resto del Mundo, años después de la turbulenta separación de su hija.

Barbie Vélez y Fede Bal salieron entre 2015 y 2016 y, si bien se mostraron muy enamorados durante ese tiempo en sus apariciones públicas, la relación terminó con denuncias por maltrato de ambas partes en la Justicia y en diversos programas a los que acudían tanto ellos como sus madres. Después de que la Justicia determinara sobreseer a ambos de los cargos que se les habían imputado, el escándalo mediático mermó y cada uno siguió su vida por separado.

A pesar de esa realidad, en un reciente debate de LAM sobre las infidelidades de Bal, Nazarena Vélez no pudo quedarse callada y lanzó una fuerte opinión sobre la personalidad del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. Ángel de Brito contó que había hablado con Bal hijo, con quien tiene un estrecho vínculo, y que lo cuestionó por las actitudes que tiene en sus noviazgos. "le dije: 'Siempre chocás con el mismo tema de los cuernos, engañás a tus novias, la pasan mal, te putea todo el mundo'. Y me dijo que no sabe terminar las relaciones", relató el conductor de América TV.

"En líneas generales, este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas”, definió, filosísima, en clara alusión a la relación que tuvo Barbie Vélez con el actor. “Son tipos que te engañan y que te dicen ‘es mentira, no te estoy cagando’. Te dicen ‘mentira, mi amor, si te amo’", despotricó por su parte Vélez, quien recientemente habló de su separación de Daniel Agostini, ante el relato de Ángel de Brito. Y sumó: "Y vos le creés porque estás enamorada e intoxicada. Te niega todo. Te encuentro con ‘el cuerno’ y me lo negás, te vuelvo a encontrar con ‘el cuerno’ y me lo volvés a negar, me psicopateás, me invitás a un lugar… Llega un momento en el que te volvés loca, es obvio".