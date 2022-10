Carmen Barbieri deschavó a Fede Bal con una insólita anécdota: "Los gritos"

La capocómica contó una anécdota vivida con su hijo y causó sorpresa. Carmen Barbieri habló en su programa de televisión sobre su embarazo de Fede Bal.

Carmen Barbieri dio a conocer un insólito dato sobre su embarazo de Fede Bal y sorprendió a todos en su programa de televisión. La capocómica reveló que los médicos que estaban a su alrededor en medio de una ecografía se quedaron atónitos al ver lo que su hijo había hecho dentro de su vientre.

"Me hice 17 ecografías porque quería saber cómo tenía la cabeza de fémur, todo. Una hincha", comenzó su descargo Barbieri sobre cuán temerosa estaba en el período de gestación de su único hijo, por lo que solicitó todos los estudios posibles para saber que el bebé se desarrollaba de manera correcta.

Barbieri continuó con su relato y causó el estupor de todos al revelar el increíble gesto que su hijo hizo dentro de su vientre durante uno de sus estudios. "Me hicieron una ecografía, y cuando pasaron por la cara se peinó. No saben los gritos de los médicos. Fede estaba de perfil y se peinó", di a conocer la conductora de Mañanísima, su ciclo de Ciudad Magazine. Y sumó: "Engordé 44 kilos. Ya no me podía sentar para almorzar o cenar, comía de parado porque tenía la barriga enorme. Pero estaba feliz de llevar un niño dentro de la panza. No veía la hora de que salga porque no le conocía la cara".

El furia de Carmen Barbieri contra Jorge Rial

El exconductor de Intrusos se pronunció sobre la fake news que dieron en el programa de Carmen Barbieri sobre el supuesto enojo de Lali Espósito con La Voz Argentina. "Carmen diciendo que la siente con ‘la voz quebrada y enojada’. Un aplauso a Lali por su excelente actuación en la película Permitidos. La verdad que es una actriz de la puta madre, la rompió", escribió Rial en una de sus publicaciones de Twitter, sobre la noticia falsa que Barbieri dio al aire.

"Me quiere tanto. Yo también te quiero, Rial. Como lo quiero. Porque vos nunca diste una fake news", le respondió tajante la conductora de televisión y actriz.

La propia Lali Espósito respondió un tweet relacionado a la fake news y soltó: "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo). Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que 'informe' así. Media pila che (me sigo riendo ahora)".