Carla Peterson y una desgarradora pérdida: luto en el mundo del espectáculo

Carla Peterson realizó un emotivo posteo a través de sus redes sociales por una inesperada muerte que la golpeó anímicamente. De quién se trata.

Carla Peterson no pudo ocultar su dolor tras enterarse de la muerte de una de las grandes figuras del espectáculo que la marcó en su carrera actoral. Es por eso que utilizó sus redes sociales para hacer una publicación dedicada a su maestro adentro del escenario. "Guardo tus carcajadas y tu alegria para siempre. Te vamos a extrañar", expresó conmovida.

Se trata del fallecimiento del dramaturgo y director teatral Hugo Medrano, quien perdió la vida el martes 23 de mayo dejando un vacío en los actores y actrices que se iniciaron con él. "Ayer nos dejo más solitos, mi querido Hugo Medrano. Escribo algunas palabras porque es grande la tristeza cuando se van las grandes personas", indicó Carla Peterson al inicio del posteo realizado en su cuenta oficial de Instagram.

Medrano fundó el Teatro Hispano GALA en 1976 junto a su esposa Rebecca, que presenta obras latinoamericanas y españolas en Washington, Estados Unidos. "El teatro Gala es la casa y familia de los que andamos lejos. Abrazo a tu familia y amigos. Gracias por todo lo que hiciste. Guardo tus carcajadas y tu alegría para siempre. Te vamos a extrañar", concluyó la actriz.

De esta manera, la partida de Hugo Medrano deja un vacío en el mundo del teatro y el espectáculo por el impacto que tuvo en la escena teatral. Nancy Dupláa, Eleonora Wexler, Verónica Lozano, Soledad Pastorutti, entre otras figuras, expresaron sus reacciones en el posteo que publicó Peterson.

La angustiante confesión de Nancy Dupláa: "Me lastima"

Nancy Dupláa abrió su corazón e hizo una fuerte confesión sobre una de las cosas que más la afectan emocionalmente. La reconocida actriz hizo un fuerte descargo y confesó que, pese a la cantidad de años que lleva en el medio, hay cuestiones que todavía la sobrepasan.

Como invitada a La Noche al Dente, ciclo conducido por Fer Dente en América TV, la protagonista de El Reino contó que todavía le cuesta lidiar con la exposición que le da la fama y más aún con las cosas que se inventan. "Me lastima lo que inventan de uno”, aseguró Dupláa conmovida por la charla.

En un principio, Dupláa aseguró que el problema surgió, en realidad, por un tema personal no resuelto: "Yo suelo ser bastante crítica conmigo misma. Mi gran enemigo durante mucho tiempo fui yo misma y tuve que hacer un gran proceso para ver mi verdadero ser”. Sin embargo, luego añadió: "Pero me lastimaba mucho y me sigue lastimando esta cosa injusta que a veces viene de afuera por una imagen que das o que arman de uno mismo".

En este marco, Nancy añadió: "Nunca pude creer ni entender esa relación, las cosas que vi que escribían de mí en una revista. Ese fue mi primer gran dolor que me acompañó por mucho tiempo”. Por último, y muy conmocionada por la situación, sentenció: "Ese es un gran dolor que trabajé mucho para que no impacte tanto”.