Carina Zampini rompió el silencio para hablar su vida sentimental y causó sorpresa: "Re bueno"

La conductora de televisión dio a conocer su actual estado amoroso. Carina Zampini reflexionó sobre el amor y las relaciones de pareja.

Carina Zampini habló sobre sus relaciones amorosas y dio a conocer qué espera en un hombre para elegirlo como compañero de vida. La actriz estará al frente del ciclo Pasaplatos por El Trece y reveló su entusiasmo por volver a la pantalla chica con un reality show.

"Estoy soltera. Estoy feliz en líneas generales en mi vida porque estoy bien, tengo un hermoso mundo pequeño con mis amigos, mi familia, mi hijo, conmigo misma. Obviamente que siempre pienso ‘qué bueno sería enamorarme’, es el mejor de los estados sentirse enamorado, encontrar algún compañero", comenzó su descargo Zampini en diálogo con Ciudad Magazine.

La actriz de tiras como Padre Coraje y Dulce Amor aseguró no estar cerrada a estar en pareja y sumó: "No estoy cerrada a eso. Prefiero estar sola si no estoy con la pareja que quiero o que me sienta bien, si estoy con alguien que me sume. Yo estoy bien conmigo misma, no necesito llenar espacios a partir de una relación de pareja con alguien, pero estaría re bueno que la vida me cruce un compañero con quien compartir".

Carina Zampini, sobre su nuevo desafío televisivo

Zampini volverá a conducir un reality de cocina en la pantalla de El Trece, esta vez llamado Pasaplatos. "Estoy contenta de hacer este programa, con la ansiedad lógica y la expectativa de estrenar un programa nuevo. Para mí hace muchos años lo más importante es el transitarlo, pasarla bien, tener un buen equipo, lindos compañeros, divertirme y todo eso está. Todas las expectativas, todas las que tenemos cuando laburamos y hacemos algo para otros, que lo puedan disfrutar como nosotros cuando lo hacemos, que se puedan entretener y aprender algo de cocina porque hay mucho para aprender", enunció al respecto la actriz que habría tenido discusiones con las autoridades del canal por su rumbo en la emisora.

"Lo que tiene Pasaplatos es que, al menos a mí, me resulta sumamente atractivo, es muy dinámico, tiene cosas súper interesantes como por ejemplo que los dos chef, Juan Gaffuri y Pablo Massey, van a competir entre sí para ver quien se consagra como descubridor del nuevo campeón en esta temporada", agregó la intérprete de Martina Figueroa en la serie Malparida. Y cerró: "En la primera etapa de la competencia pasan decenas de aspirantes que vienen a hacer sus preparaciones para ver si son admitidos en algunos de los equipos que tienen que conformar los chef para la próxima etapa. Ellos solo evalúan el plato, nunca están en contacto con los participantes. A mí me encanta ver cocina, los programas, las competencias".

El descargo de Carina Zampini sobre la partida de Gerardo Rozín

La artista fue la co-conductora de Morfi, todos a la mesa junto a Gerardo Rozín en la primera versión del ciclo de gastronomía y actualidad. Cuando el conductor falleció, muchos usuarios de redes acusaron a Zampini por no haberse pronunciado de manera pública al respecto y recientemente la actriz llevó claridad al asunto y explicó por qué tomó esa decisión. "Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue.Yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Por eso no puse nada ahí".

"Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás. La verdad es que es gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás", cerró la actriz que fue vinculada sentimentalmente con un cocinero.