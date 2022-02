Caramelito se conmovió al recordar los últimos días de su hermano: "Demasiado peso"

Muy consternada por el fallecimiento de Martín Carrizo, la conductora se pronunció sobre el tema con gran dolor.

A casi un mes del fallecimiento de Martín Carrizo, su hermana, Caramelito, lo recuerda cada día con gran amor y mucho dolor. Sin embargo, pese a que poco a poco intenta retomar su vida, muchas veces el recuerdo de su consanguíneo le vuelve y no puede evitar quebrarse. Esto último sucedió en una de las últimas emisiones de A la tarde, cuando recordó los últimos días del baterista.

Martín había sido diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el 2017, una enfermedad del sistema nervioso que atrofia los músculos y reduce la movilidad del cuerpo poco a poco. Así es como, luego de una extensa lucha, el baterista terminó por fallecer a principios de enero de 2022 y su hermana recordó cómo fueron sus últimos momentos en uno de los últimos programas del show de América TV.

"El día que murió había estado acariciándolo una hora y media en la habitación de la clínica. Después me pidieron que dejara la habitación porque ya le estaba costando respirar", comenzó por relatar la panelista del programa de Karina Mazzocco. "Me fui, pero como había quedado la puerta un poquitito abierta, me paré ahí para que él me siguiera mirando, para que no estuviera solo cuando partiera", continuó mientras se le quebraba la voz mientras avanzaba en su relato.

Pese al gran dolor que le generó la pérdida de su hermano, Caramelito quiso destacar lo difícil que es luchar contra la enfermedad y lo importante que es evitar el sufrimiento de los pacientes. "Yo sentía y siento que es demasiado peso cargar con esta enfermedad, que no es justo para los que la sufren. Estaría bueno que los que padecen esto pudiesen sentirse libres de verdad y decir hasta acá sí y hasta acá no", comentó la artista con gran empatía hacía los diagnosticados con ELA. "Bajar los brazos, querer descansar, también es de valientes. Hay un abogado de Mendoza que tiene ELA y presentó una carta en el Congreso contando en detalle cómo vive la enfermedad y pone en debate el tema de la eutanasia", sentenció.

Los recuerdos siempre quedarán: Caramelito y la memoria de su hermano

En este mismo diálogo que Caramelito mantuvo en A la Tarde junto a sus compañeros, quiso rememorar a su hermano con mucho cariño y destacando las buenas memorias. "Me quedo con haber vivido una vida hermosísima con Martín. Creo que siempre supo todo lo que lo amé. Se lo demostré, fue mi héroe total, mi productor musical que me enseñó de exigencia y excelencia", comenzó.

Asimismo, la actriz también destacó que "más allá de lo indigno de la enfermedad, Martín siempre se manifestó con mucha integridad y dignidad". "Me dejó su valentía y la fuerza para salir adelante. Él atravesó ese infierno como una persona muy valiente y nos dejó una tremenda enseñanza", finalizó emocionada.