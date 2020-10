Luisa Albinoni vivió un incómodo momento con Diego Ramos cuando le hizo una pregunta sobre su situación sentimental y generó su molestia. Resultó que ambos estaban como invitados a PH Podemos hablar y la actriz le soltó la pregunta a Ramos de si estaba en pareja y él se molestó, provocando la angustia de Albinoni que habló al respecto en Agarrate Catalina de La Once Diez.

"Me llamaron de Tarde pero temprano para charlar con Diego, pero él no quiso... Tampoco me contestó los mensajes. Enseguida, me llamaron de Intrusos para hablar de este tema. Evidentemente, le molestó muchísimo. Por eso, no iba a hablar ni aclarar nada porque es más lío, más leña al fuego. Pero él fue ahí, eso me llamó la atención. Nunca hubo una intención de nada, no quería saber de su sexualidad... Lo quiero mucho y le hablé como si fuera un hijo ”, aclaró Luisa sobre el hecho que vivió con Ramos.

Asimismo apuntó fuerte contra la producción del ciclo: "Él sabe que lo quiero, lo admiro como ser humano, como artista. Fue una pregunta sugerida por producción”, cerró contundente.

Diego Ramos aclaró rumores

Cabe recalcar que Diego Ramos, hace unos días oficializó su relación con Mauro: “Ya había puesto fotos con Mauro pero tal vez nadie se dio cuenta. Esa imagen la sacó Paula Chaves que es muy amiga”, comenzó hablando Diego Ramos en una entrevista radial.

Además, dio detalles de sus gustos y las características físicas que le atraen en un hombre: “Me ha pasado de tener distintas parejas con distintos físicos, sí tengo un estilo de tener una pareja que quizás entrene un poco, porque a mí me gusta. Igual solo lo de afuera cuando va pasando la edad, ya es algo muy efímero”. “Es una relación importante, de años” aclaró el actor, y no descartó la posibilidad de agrandar la familia: “Es algo que no lo descarté nunca y es algo que no descarto para otro momento. La adopción sería el método a elegir”.