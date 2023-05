Campi se quebró y contó la verdad sobre el padre de Fito Páez: "No era"

Campi decidió contar lo que nadie sabía sobre la historia de Fito Páez. Qué dijo el intérprete de Rodolfo, padre del mítico cantante argentino en la serie de Netflix.

Campi volvió a ser noticia luego de interpretar de gran manera a Rodolfo Páez en la serie El amor después del amor (biopic de Fito). Es por este motivo que el actor y humorista dio diferentes entrevistas y, en particular, en las últimas horas se refirió a un dato desconocido sobre el padre del cantante rosarino.

Recordando su emoción al escuchar la canción Parte del aire, en la que el cantante se refiere a su protgenitor, Campi expresó en América TV: "Cuando fui conociendo la historia de Rodolfo Páez que hago yo, entendés distinto al tema. Siempre me conmovió la canción y ahora es como mucho más potente. Cada cosa que describe entendés lo que es, Fito es uno de los grandes poetas argentinos. Aparte, es un gran músico. Tiene una poesía que es única".

"Me tocó hacer del papá de Fito y no era un personaje que yo conocía. Como sí podían ser los músicos que aparecían en la serie. Yo tenía las referencias que me dio Fito, que me mandó por medio de los directores. Tenía fotos. Tener esas imágenes me ayudó mucho para armar el personaje. Después, también me llegaron las anécdotas de Fito con su papá. En base a eso, corroboré más o menos lo que yo venía intuyendo", reveló Campi, dando detalles sobre el vínculo de Fito Páez con su padre y cómo él logró asimilar las características para interpretar su personaje.

Sobre la visión de Fito Páez al observar las escenas de la serie, Campi contó: "Yo esperaba el llamado en el después. Y, por suerte, llegó. Yo venía disfrutando todo pero necesitaba tener la palabra del hijo de Rodolfo. Él había estado tres veces en el rodaje pero no habían sido los días que había estado yo. Entonces, no lo vi. Y yo esperaba correcciones porque él iba viendo el material que hacíamos. Esas correcciones no llegaban. Yo decía: 'O está todo mal o está todo bien'. Después comprobé que estaba todo bien".

Pipo Cipolatti explotó contra la serie de Fito Páez: "Una mierda"

El estreno de la serie El amor después del amor, una biopic sobre la vida del cantante Fito Páez, despertó polémicas de todo tipo y muchos artistas cercanos al rosarino emitieron descargos y marcaron diferencias entre la producción de Netflix y la vida real. Luego de las opiniones de Fabiana Cantilo, Nito Mestre y Andrés Calamaro, el líder de Los Twist Pipo Cipolatti rompió el silencio y explotó contra la ficción.

Por la serie -que cuenta la historia de Fito y su trayectoria en la música hasta llegar al éxito rotundo de su álbum El amor después del amor- pasan varios de los grandes nombres del rock de los '80 como Charly García, "El Flaco" Spinetta, Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, Federico Moura y Pipo Cipolatti. El rockero es uno de los personajes que aparece junto a Cantilo en un par de escenas de la ficción, dado que los artistas trabajaron juntos durante un tiempo (puntualmente, una de las escenas donde aparecen Los Twist es durante la presentación de la canción Cleopatra, la reina del twist).

“No vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda", disparó Pipo en un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen sobre su reacción luego del lanzamiento de la serie que dividió las aguas en la escena del rock local. Además, el artista lanzó una sentencia fulminante manifestando el poco entusiasmo que le genera la serie: "Prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”.