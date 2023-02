Camarógrafo insultó y Nacho lo advirtió en Gran Hermano: sorpresa en Telefe

Nacho Castañares quedó alarmado en la casa de Gran Hermano y acusó a un integrante de la producción por haber lanzado insultos. El video del momento que causó polémica y que generó revuelo en Telefe.

En Gran Hermano no dejan de suceder situaciones insólitas. Luego de una caliente gala de eliminación, Nacho Castañares advirtió que un integrante de la producción del programa de Telefe lanzó insultos del otro lado de la casa y dejó asombrado a sus compañeros de juego.

Durante la transmisión de la madrugada de este lunes 6 de febrero, Nacho regó las plantas en el patio de la casa y quedó alarmado con lo que escuchó desde el sector de las cámaras que filman a los participantes durante 24 horas. Inmediatamente después, ingresó a uno de los cuartos y le comentó a sus compañeros: "Regué abajo de la puerta y uno dijo 'pero la concha de la lora'".

Lucila "La Tora" Villar reaccionó al relato de Nacho y manifestó: "¿Pero quién sería? Porque no se supone que el camarógrafo esté ahí". "No sé quién fue..., pero estaba regando en una esquina, me agaché y (el agua) se fue por abajo de la puerta, ja", aclaró el joven de 19 años.

Nacho Castañares le contó a La Tora cómo fue que un camarógrafo de Gran Hermano insultó del otro lado del vidrio de la casa.

Inmediatamente después de lo sucedido, en Pluto TV cortaron la transmisión en vivo del programa para evitar mayores repercusiones sobre lo sucedido con el camarógrafo que insultó al lado de Nacho.

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano hasta el momento

Tomás Holder.

Martina Stewart Usher.

Mora Jabornisky.

Juan Reverdito.

María Laura "La Cata".

Juliana Díaz.

Coti Romero.

Alexis "Conejo" Quiroga.

Thiago Medina.

Maxi Giudici.

Agustín "Frodo" Guardis.

Ariel Ansaldo.

Juan Reverdito denunció acomodo en Gran Hermano y dejó mal parado a Telefe

Sorpresivamente, Juan Reverdito dejó de asistir a las galas de análisis y debates de Gran Hermano. Por lo tanto, diversos usuarios de las redes sociales le consultaron al exparticipante el motivo por el que dejó de formar parte del programa emitido por Telefe.

"Qué onda con los programas Juan! No te vimos más, nos tenemos que fumar al boludo de Agustín y vos no estás", le consultó un seguidor en la caja de preguntas y respuestas de Instagram. Filoso, el taxista replicó que le gustaba la frase que apuntaba contra "Frodo" y no dudó en disparar contra la producción de Gran Hermano por sus ausencias en el Debate: "Hay gente que garpa más que otra o tienen sus preferidos, tan simple como eso".

Pese a su queja, Juan aseguró que estaba "muy tranquilo". Ante la consulta si le gustaría ir al Debate, el ex Gran Hermano reconoció que nunca había preguntado, por lo que no sabía si podría ir. En otra historia, confirmó el verdadero motivo de sus ausencias tanto en el Debate como en los programas de los ex integrantes de la casa más famosa del país: "Porque no me invitan. Tan simple como eso".

Santiago del Moro confirmó cuándo termina Gran Hermano

Santiago del Moro dialogó con sus seguidores a través de sus redes sociales y confirmó cuándo terminará la actual temporada de Gran Hermano. Además, reveló si seguirá al frente del popular reality de Telefe, luego de que en la semana se especulara con que una figura de El Trece lo reemplazará como presentador del exitoso formato.

La presente edición de Gran Hermano se convirtió apenas comenzó en un éxito ineludible. Los más de 20 puntos de rating que promedió desde su inicio en octubre pasado así lo avalan y por lo tanto nadie quiere bajarse de este fenómeno televisivo. En un momento de fuertes cambios en El Trece para intentar recuperar espectadores y bajar al reality de Telefe, Santiago del Moro respondió preguntas a sus seguidores y confirmó cuándo terminará la presente edición de Gran Hermano.

Consultado directamente sobre el final del popular reality, Del Moro detalló: "Marzo". Además, al conductor también le preguntaron si habrá una nueva edición de Gran Hermano este mismo 2023. "Sí, igual falta un poco aún", aseguró el presentador, que en otra historia también confirmó que no será parte de la nueva temporada de Masterchef, que comenzará en cuanto termine Gran Hermano.