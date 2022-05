Calu Rivero explotó contra un movilero de Intrusos y lo acusó de violento

Dignity protagonizó un fuerte cruce con un movilero de Intrusos en La Feria del Libro.

“Calu” Rivero estuvo en La Feria del Libro para presentar su nuevo libro junto a Vivek Varma, Abre Tus Puertas. Muchos periodistas de canales de espectáculos se le acercaron para entrevistarla, pero cuando un movilero de Intrusos (América TV) intentó conversar con la actriz, ella reaccionó de una manera inesperada.

“Vamos a intentar hablar con Calu Rivero”, relató el movilero del programa conducido por Flor de la V, Alejandro Guatti. Acto seguido, se llevó una sorpresa por el trato que le dio “Calu”, quien se estaba sacando fotos con sus fanáticos mientras presentaba el libro.

“No voy a dar notas, ya te expliqué. Así que pido respeto”, le contestó Rivero con un tono de voz sereno, mientras hacía un gesto de rogar con las manos. “Está bien, pero simplemente queríamos saber del libro y de vos…”, insistió el periodista. “No, porque no es eso lo que te interesa”, contestó “Calu”, tajante.

“Y además, una de las cosas en las que yo creo es en el autocuidado y el respeto. No les voy a dar la nota porque es un programa que difama”, agregó “Dignity”, quien desde hace años está muy abocada en la espiritualidad. Cuando el movilero le preguntó si su enojo era porque en el programa trataron un tema relacionado a su hermana, “Calu” lo negó.

“No, no. Se difamaron muchas cosas”, respondió. Como el periodista seguía insistiendo con conversar, la actriz se plantó y le dijo: “Eso que estás haciendo ahora es violencia, porque yo te estoy diciendo que no quiero hablar y vos seguís con la cámara. Yo también te explico: no quiero, gracias. Ya está”. Finalmente, al periodista no le quedó más opción que contestar con un “bueno, gracias”, y retirarse de la escena.

Por qué Calu Rivero se enojó con el movilero de Intrusos

“El trabajo del periodista es conseguir una nota, eso no es violencia. Digo, tenemos que separar las cosas, porque sino estamos frivolizando lo que realmente es violencia”, opinó una de las panelistas presentes. Flor de la V coincidió y remarcó que, además, es responsabilidad de la prensa de “Calu” evitar que los medios se presenten a buscar entrevistarla si ella no quería hacerlo.

“Para mí le molestó que Guatti la presentó como ‘Calu’ y no como ‘Dignity’”, opinó Maite Peñoñori. A pesar de las especulaciones, la actriz no explicó los motivos de su molestia. Por otro lado, varios de sus seguidores opinaron en las redes sociales que los periodistas no deberían seguir insistiendo si un entrevistado se niega a dar una nota y calificaron como “maltrato” la actitud del movilero.