Brian Buley, sobre la incorporación de Dalma Maradona a El Marginal: "No es justo que esté"

El actor que participó de las primeras tres temporadas de la serie consideró injusta la incorporación de la hija de Maradona a la nueva temporada.

En medio de las expectativas que genera la salida de los nuevos episodios de El Marginal, una de las ficciones argentinas más importantes de los últimos tiempos, se conoció la información de que Dalma Maradona formará parte del gran elenco de actores en la temporada a estrenar. Pero la incorporación de la hija de Diego Armando Maradona no cayó bien en todos lados. Brian Buley, actor que interpretó al personaje más querido por la audiencia, no dudó en cuestionar su incorporación.

Pese al éxito de su desempeño en las tres temporadas que salieron al aire, Buley no fue convocado para la nueva apuesta de la productora Underground para sumarse a la quinta edición luego de, hace pocos días, finalizar el rodaje de la cuarta. Tras esto, el elenco sumó la participación de la hija de Diego Maradona y, enterado de la novedad, el actor polemizó la decisión de Sebastián Ortega y Pablo Cullel.

"No tengo nada en contra de Dalma Maradona", inició Buley en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live. "Me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros porque estamos en un momento difícil por la pandemia", explicó a través de un audio que compartió el conductor del ciclo de Radio Mitre.

En 2019 comenzó la producción de la cuarta temporada de la exitosísima serie pero, a raíz de la pandemia de coronavirus, algunas grabaciones se retrasaron varios meses. Por eso, en su regreso al set, Underground decidió grabar dos temporadas seguidas y así, asegurarse de contar con todos los capítulos lo antes posible para anticipar cualquier tipo de inconveniente que pudiera surgir en relación a los contagios por la enfermedad.

En este contexto tan complejo a nivel laboral, el actor reconoció que apoya a Dalma para "olvidarse" del fallecimiento de su padre, el mismísimo Maradona, haciendo lo que más le gusta aunque no es una situación equiparable a las personas que están sin trabajo. "No es justo que esté en El Marginal. Obvio que, por la muerte de su papá, estoy de acuerdo con eso... para olvidarse un poco del sufrimiento. Pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo", sentenció con firmeza.