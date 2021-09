Betular se quebró en Bake Off tras recordar a Agustina Fontenla: "Es muy difícil que hoy ya no esté"

Ya se estrenó la tercera temporada de Bake Off Argentina y recordaron a Agustina Fontenla, una de las más queridas del reality de Telefe, que falleció este año por coronavirus.

Agustina Fontenla, participante de la segunda temporada de Bake Off Argentina, falleció por coronavirus en junio de este año, a sus 31 años. Hoy, lunes 13 de septiembre, Telefe estrenó la tercera temporada del reality show de pastelería y le rindió un homenaje en honor a ella y a todos sus seres queridos.

“No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy importante en esta carpa”, empezó Paula Chaves, la conductora de Bake Off Argentina. “El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora de nuestros corazones fue Agus Fontenla”, agregó Damián Betular. Al instante, proyectaron un video de recuerdo en honor a Agus, del día que dijo unas palabras muy conmovedoras sobre su trayecto en el programa y en la pastelería.

En el fragmento, Agustina Fontenla, que además de pastelera por vocación había estudiado abogacía, contó: “Me ponía muy feliz cuando me enteraba que un pastelero que me gustaba había estudiado otra carrera antes que nada que ver, entonces eso me daba mucha alegría porque yo pensaba: ‘Bueno, entonces se puede empezar después’. Y acá estoy yo, empezando después”. Entre lágrimas, Betular agregó: “Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que en cada uno de esos sueños y en cada torta que nos traigan acá adelante, Agus esté presente. Le mandamos un beso enorme a sus familias. Nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”.

Cuando había llegado su turno de retirarse del programa, Agus de Bake Off Argentina también había dicho: “Entró una Agus con ganas de probarse a sí misma, que esto es lo que me gusta. Y que puedo, que puedo hacer esto. Y la verdad es que me voy feliz, porque siento que me encontré, y que pude, y que tengo un montón de cosas más para aprender pero que lo que aprendí lo hice sola y lo hice a pulmón. Lo aprendí firme, y estoy re orgullosa de eso. Así que me voy contenta”.

El fallecimiento de Agustina Fontenla, exparticipante de Bake Off Argentina

Tras haber contraído coronavirus, Agus fue internada en una clínica de Río Negro, con una saturación de oxígeno en sangre muy baja. Finalmente, empeoró y tuvo que ser transladada y falleció en la madrugada del 3 de junio de 2020. “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”, decía el comunicado que anunció la triste noticia.

“Su pasión por la pastelería ha sido inspiración para muchas y muchos jóvenes. Desde ese legado la despedimos, acompañando a sus familiares y amigos ante la irreparable pérdida”. Agustina, con toda su pasión y compañerismo, fue una de las participantes más queridas de todo el certamen de pastelería y estará para siempre en los corazones del jurado y de los seguidores de Bake Off Argentina.