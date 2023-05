Betular "quemó" a Antonio frente a sus compañeros de MasterChef: "Le está gustando"

Con su ironía característica, Damián Betular expuso la faceta que Antonio no muestra en MasterChef y divirtió a todos los participantes.

MasterChef (Telefe) tuvo un momento pleno en risas e incomodidad cuando Wanda Nara hizo de detective preguntando si Antonio López, el joven que se ganó el corazón de los televidentes, es tal cual se muestra en el programa. La respuesta de los participantes hizo tentar a la conductora y Damián Betular aprovechó para "quemar" al salteño: "Le está gustando la ciudad".

Todo empezó en la emisión del miércoles 17 de mayo, cuando Wanda Nara le volvió a preguntar a María Sol Ferrero por las salidas nocturnas que hace con sus compañeros y le consultó si se había formado alguna pareja. Ante la respuesta negativa de la joven, que manifestó que son todos amigos, el chef deslizó: "Huelo algo". Sumándose a los comentarios picantes, Wanda aportó: "Yo sentía vibraciones. Sentí que María Sol tenía una vibración con vos".

El bioquímico se apuró a negar el romance y María Sol explicó: "Él me cuida como un hermano y yo también lo cuido porque él a veces se pierde". "Somos todos muy amigos", agregó Candelaria antes de que Betular "queme" a Antonio, el joven salteño que está familiarizándose con la vida de ciudad.

“A Antonio hay que cuidarlo más porque le está gustando la ciudad”, sostuvo el pastelero jurado dando pie a que sus compañeros revelen como es el salteño fuera de cámaras. "¿Antonio no es como lo vemos? Yo lo veo tranquilo y tímido", apuntó Wanda antes de que María Sol la corte con un seco "no", dejando espacio a las sospechas sobre el comportamiento del joven en las noches de fiesta. "No lo voy a contar", reveló Juan Franciso, tentado, fuera de cámaras.

Wanda Nara coqueteó al aire con un participante de Masterchef en Telefe

Wanda Nara se encuentra desde hace varios días inmersa en rumores que la alejan por completo de Mauro Icardi. En este contexto, se la vio en pleno coqueteo con un participante de Masterchef, el reality show de cocina que se emite por Telefe, del cual es conductora, por lo que se despertaron un sinfín de reacciones.

En un momento de la emisión del martes 16 de mayo, Wanda Nara se acercó a Juan Francisco para observar la preparación de su pizza. En medio de la charla, el participante le hizo un planteo que la descolocó: "Yo te quería decir algo y ahora nos vamos a poner serios".

"¿Me vas a invitar a cenar?", le preguntó sin filtros la conductora, ya que estaban hablando de una posible cena junto a otros participantes de Masterchef. "No, pero sabés por qué. Vos tenés tus favoritos acá. Capaz Sol, Rodrigo o Rodo te pueden invitar", lanzó con un tono de queja.

"Esto es un planteo terrible. Qué jodido que sos. No estás yendo a terapia, ¿no?", lo cruzó Wanda mientras él le expresaba que no era una escena de celos. "No te pongas nervioso porque vas a estampar la pizza contra la cámara", expresó la conductora mientras revoleaba una masa cruda por el aire.