Beto Casella se sorprendió de una nueva actitud de Mirtha Legrand: "Mirá como te relajás"

El conductor de Bendita elogió a la diva de los almuerzos por su entereza a los 95 años pero le deslizó un palito por una declaración.

El cumpleaños de Mirtha Legrand fue, sin lugar a dudas, el acontecimiento de la semana en el mundo del espectáculo. Toda la televisión argentina se dedicó a analizar su celebración y las declaraciones que dejó a múltiples medios a lo largo de la jornada. Beto Casella fue uno de ellos, quien se sorprendió por una nueva actitud en la vida de la histórica conductora de los almuerzos.

"Hasta hace poco ella no decía el número, a los 92 lo empezó a decir, mirá como te relajas a esa edad", arrancó Beto Casella, en Bendita. Luego opinó de la reina Isabel II, quien tiene la misma edad que la conductora: "La reina se parece a la que dice dónde está mi amiga, en Esperando la carroza".

"No es por criticar porque también valen muchísimo los 95 de Isabel, hay gente 20 años antes ya está en algún lugar, en un geriátrico. Ustedes vieron el andar de la reina que a veces se queda, pero el andar de Mirtha, que se para, te muestra... le queda mucho", concluyó.

Por otra parte, Edith Hermida también brindó un detalle más de la fiesta de la diva: "Vos sabés que en sus cumpleaños, ella está con la campanita y cuando entra alguien pide un aplauso, como su propio programa de televisión". Alejandra Maglietti se sumó para agregar: "La familia, por lo menos, le podría haber regalado su presencia porque están afuera todos".

Edith Hermida se plantó en Bendita

Edith Hermida se mostró muy seria después de ver un informe en Bendita y apuntó contra una famosa conductora en su afán de defender a Nicole Neumann. "De mal gusto absoluto", disparó la panelista del programa conducido por Beto Casella, sobre el incómodo momento que protagonizó la modelo con una reconocida presentadora de la televisión argentina.

Desde que está en pareja con el piloto de automovilismo Juan Manuel Urcera, los rumores sobre un supuesto embarazo de Nicole Neumann son de lo más frecuente. Si bien la propia modelo los desmintió en cada oportunidad, Nicole nunca esquivó la pregunta y suele dejar abierta la posibilidad para tener un hijo con Urcera. Por eso, cada vez que sucede algo con ella, los rumores vuelven a llenar el aire. La semana pasada, la modelo se descompensó y no pudo participar de la grabación de Los 8 escalones. Pese a que aclaró que se trató de un problema de baja presión, Carmen Barbieri le preguntó al aire si estaba embarazada.

La respuesta de la modelo fue un rotundo "no". El incómodo intercambio parecía haber quedado atrás pero en Bendita hicieron un informe con este cruce y todas las entrevistas en las que Nicole debió responder ante la prensa que no estaba embarazada. Al analizar el video, Edith Hermida se mostró muy seria: "Con todo el cariño que le tengo a Carmen, me parece una pregunta vintage, no da que esté todo el tiempo preguntando eso, por la razón que sea".

"Si una persona está buscando un embarazo y no queda, es una presión. Es una pregunta de mal gusto absoluto", agregó la panelista, durísima. En ese sentido, Hermida también criticó la insistencia de la prensa para anticipar un embarazo cuando ven feliz a Neumann con su novio: "Forma parte de la intimidad de las parejas. Para que una pareja esté bien no necesariamente tiene que ser un embarazo la frutilla del postre".