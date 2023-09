Beto Casella se sacó y contó todo sobre la cancelación a Marley: "Podía explotar"

El conductor de El Nueve opinó sobre la aparición de Marley en Telefe. Beto Casella habló sobre la cultura de la cancelación.

Beto Casella es uno de los conductores más aclamados de la televisión y su visión de la industria televisiva suele tener repercusión mediática por ese motivo. De esa manera, el presentador de Bendita habló sobre la aparición de Marley en Telefe después de la cancelación en redes y fue tajante al respecto.

Marley recibió una denuncia por presunto abuso sexual a principios de este año y esta situación hizo que muchos usuarios de redes se expresaran en contra del conductor. El sábado pasado, la estrella de Telefe fue quien llevó adelante el homenaje a Silvina Luna, tras el deceso de la actriz a sus 43 años. "El primero en cancelarte es el gerente de programación. Yo creo que el canal se curó en salud, porque por ahí previó que podía explotar algo, por los chats que circulaban y demás", comentó Casella al respecto.

Muchos cuestionaron a Telefe de querer limpiar la imagen de Marley con una aparición en un tono de sensibilidad después de las denuncias y en Bendita hicieron un informe al respecto. "Esto le puede pasar a cualquiera, que reciba una falsa denuncia, y no te dan más trabajo. Así que mientras no haya una denuncia y, mucho menos, una condena, el tipo que trabaje. Ahora si mañana entra una denuncia terrible contra él, bueno", agregó Beto una vez finalizado el informe de su programa.

Beto Casella, sobre su adicción al cigarrillo

“La adicción no se toca tanto en los medios por que no tiene tanta visibilidad, al no tener tanta visibilidad no tiene rédito político. No es un notición, ¿los portales lo van a levantar? No, entonces vamos a una escuela a sacarnos fotos al hospital… Es una batalla que se perdió de Ecuador para abajo. Yo fui esclavo del tabaco mucho tiempo", reflexionó Casella en diálogo con Gastón Pauls en su ciclo de Crónica, Seres Libres.

En tanto, Beto contó que tuvo una obturación de una arteria y cuando estaba en el sanatorio su adicción lo llevó a hacer algo impensado: "Tenía un pucho pero nada para encenderlo y entonces salí en camisoncito a la calle, para ver si alguien me daba fuego. Pero me agarro un guardia y me metió para adentro. Yo ya era conocido y estaba con el culito al aire, tratando de prender un pucho".