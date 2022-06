Beto Casella reveló el motivo por el que Tinelli está cerca de Paula Robles: "Necesita"

El conductor de Bendita TV aseguró que Marcelo Tinelli tiene una necesidad clara.

Marcelo Tinelli y Paula Robles comparten mucho tiempo juntos y Beto Casella se animó a revelar cuál es el motivo que acercó a esta famosa expareja. Sin embargo, las panelistas de Bendita TV no estuvieron de acuerdo y manifestaron otras teorías en torno al acercamiento de los padres de Juanita y Francisco Tinelli..

Marcelo Tinelli está definitivamente separado de Guillermina Valdés y desde que eso ocurrió se lo ve cada vez más cerca de su expareja, Paula Robles. En Bendita TV presentaron un informe sobre los eventos que compartieron junto a Juanita, la hija que tienen en común y Beto Casella aprovechó para dar a conocer el motivo de este acercamientol.

El conductor de Bendita TV aseguró: "¿Por qué no?, mirá...si la vemos de jurado en el próximo reality es porque algo pasa ahí. Hay una película De Novio con mi Ex, no está tan mal. Marcelo necesita una alegría después de tantos sinsabores juntos, entre el deporte, la política". De esa forma dejó en evidencia que Marcelo Tinelli tendría la intención de pasarla bien son su exesposa, de la que se separó en el año 2009.

El debate de las panelistas de Bendita TV sobre los motivos del acercamiento entre Tinelli y Robles

Sin embargo, muy distinta fue la opinión de las mujeres del panel. Any Ventura especuló: "¿No será para darle celos a Guillermina? Yo digo que sí. Da un poquito de celos la ex, siempre una ex da celos". Por su parte, Edith Hermida quiso dar su punto de vista y le mandó un consejo en vivo a Paula Robles: "Para mí, no se vuelve a tener sexo con el ex. No hay que volver con el pasado, no te va a hacer bien eso. No está bueno, cuando vos ya diste vuelta la página ya está Pau".

Muy diferente fue la opinión de Alejandra Maglietti que cruzó a Edith Hermida sin filtro: "Vos porque tenés una muy mala experiencia con tu ex, pero hay gente que se separa bien". Rápidamente su compañera le redobló la apuesta y dijo: "Mirá quién habla. Ella tiene... viste esos reproductores de cd que daban vueltas y cambiaban de cd pero volvían a cada rato. A ella le da vuelta el cd".

Marcelo Tinelli y Paula Robles cuando eran pareja.

Finalmente esas fueron las teorías que barajaron desde Bendita TV sobre la relación de Marcelo Tinelli y Paula Robles, que cada vez se muestran más juntos, aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas rompió el silencio sobre este tema.