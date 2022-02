Beto Casella revela cuándo termina Bendita: "Me voy"

Beto Casella, conductor de Bendita por El Nueve, causó sorpresa entre miles de sus fanáticos con un fuerte testimonio acerca del posible final del programa.

Bautista "Beto" Casella ya lleva 16 temporadas al mando de Bendita (El Nueve), aunque el éxito en el rating no para y se mantiene con el correr del tiempo. Sin embargo, el conductor asustó a sus miles de fanáticos con las declaraciones acerca sobre el futuro del programa y la posible fecha en la que puede terminar.

En una entrevista que le concedió a La Nación, el periodista de 61 años fue consultado acerca de los proyectos que tiene de cara a lo que viene y dejó más dudas que certezas en pleno arranque del 2022. El protagonista del ciclo se refirió nada menos que a un probable e inminente final del mismo y causó sensación.

Beto Casella habló sobre el final de Bendita: "Me voy"

En la entrevista, el presentador apeló a su humor habitual y aseguró: "Hago como Mirtha (Legrand) y digo que en cualquier momento me voy, y parece una cábala. Pero sinceramente no sé cuándo me voy a ir". Además, reconoció que "desde que Bendita está al aire" lo convocaron "de los cuatro canales (de aire) para llevar el formato", pero no quiso "porque El Nueve está muy bien".

En el mismo sentido, Beto Casella remarcó por qué se siente más cómodo en el canal en el que sigue hasta ahora: "Ya en El Trece o Telefe me parece que hay una carrera por el número que no iba a ser sana, que iba a cambiar el espíritu del grupo y hasta la cara de los integrantes". Y explicó que es "porque cuando te piden un número de rating, ya la cara no es la misma y se nota...".

Beto Casella, el conductor y el alma de Bendita por El Nueve.

"También sabemos que en El Nueve, midamos lo que midamos, no nos van a levantar", insistió el conductor. Y también especuló con lo que puede llegar a suceder a futuro: "Quizá en algún momento aburriremos y a la gente ya no le causarán más gracia los chistes o nos cancelen de un día para el otro. No lo sé".

Sobre la mencionada situación, Casella dijo que junto con su equipo lograron traslucir "la cara de gente que no sabe cuánto midió de rating el día anterior". De paso, hizo una curiosa comparación:"No tenemos esa preocupación. No me gusta el síndrome de Pepito Cibrián".

Beto Casella explicó a qué le llama "el síndrome de Pepito Cibrián"

Para argumentar qué quiso decir con esta particular definición, el conductor de El Nueve recordó que "Pepito estaba invitado a un programa y, en esta lógica del minuto a minuto, habían sentado a una astróloga con la que no tenían grandes pretensiones pero empezó a funcionar, a crecer el rating".

"Y Pepito esperaba y esperaba, tanto que cuando vio que faltaban diez minutos se enojó y se fue", repasó el reportero sobre aquella situación. Y concluyó con una revelación sobre Bendita: "Eso no me pasaría porque les tengo prohibido a mis productores que me digan por la cucaracha que tal o cual cosa no funciona y que la terminemos".