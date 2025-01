Beto Casella no se contuvo y dijo lo que todos piensan de Milei en vivo: "Un cachetazo"

Beto Casella es una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina y sigue vigente con el histórico ciclo Bendita TV por El Nueve. En una de las recientes emisiones, el conductor de 64 años llevó adelante un bloque vinculado al repudiable discurso de Javier Milei en Davos y lanzó un comentario sobre el presidente que lo puso contra las cuerdas.

El miércoles 29 de enero, Beto Casella abrió debate en Bendita TV sobre lo que dijo Javier Milei en Davos. El discurso repudiable en contra del colectivo LGBTQ+ generó que este sábado 1° de febrero, se lleve adelante una manifestación en distintos puntos del país. Uno de los que se mostró en contra de esta movilización fue el periodista deportivo Walter Queijeiro, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza y fue candidato a intendente de Quilmes en las últimas elecciones.

"Igual era una marcha contra el odio, el amor, la igualdad, y que los quieran cagar a palos en ese ámbito... medio raro", opinó sobre una situación vivida días atrás, cuando el influencer libertario Marco Palazzo, de ideas conservadoras, asistió a la Asamblea Antifascista LGBTIQ+, incitó a la violencia y fue echado del lugar en lo que fue un tenso momento. "No, no es raro. Si vos salís en los medios a decir que una persona por su orientación sexual está mal de la cabeza, no merece existir y vas a un lugar donde hay mucha gente así, yo si fuera lesbiana me sentiría como mínimo agredida", soltó Juana Groisman, quien fue invitada al panel del programa.

Inmediatamente, Beto Casella interrumpió para mostrar su postura frente a esta situación y no solo enmudeció a Walter Queijeiro, sino que fue un mensaje dirigido implícitamente hacia Javier Milei. "Yo te voy a decir una cosa: si vos tenés un hijo o una hija gay y escuchás por televisión o por streaming decir que son enfermitos, tenés todo el derecho de verlo por la calle y pegarle un cachetazo. Es mi opinión ¿Vos me dirás violento? Bueno, le dijeron algo muy feo a tu hijo, loco...", sentenció el conductor.

Rodrigo Lussich destrozó a Javier Milei: "Puede ser peor"

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos en el que hizo un despliegues de ideas misóginas, machistas y homofóbicas trajo el repudio de múltiples actores y uno de ellos fue el reconocido periodista de espectáculos Rodrigo Lussich quién sin pelos en la lengua expresó su malestar por los dichos del mandatario.

Además, alertó sobre los peligros que esto conlleva por las repercusiones sociales que pueden tener las palabras del jefe de Estado y por la búsqueda de avanzar con la modificación de leyes para retroceder sobre derechos ganados.

En una visita al canal de streaming Blender, Rodrigo Lussich se refirió a las palabras de Javier Milei y manifestó: "Estoy angustiado por la perdida de derechos adquiridos que tanto le costó a muchísima gente militar para conseguir. Eso me tiene preocupado. Después una elección la gana uno u otro, hubiera preferido que no ganara Milei. Entiendo que había una historia de que no gane el peronismo, entonces votás a cualquiera pero el problema es que cuando votás a cualquiera, ¡votás a cualquiera!".

"Ya Mauricio Macri demostró lo que era ser cualquiera y pensamos que no podía ser peor, pero si puede ser peor. El tema es que los derechos que están en juego, me angustia que eso puede pasar. El odio es un gran motor, no creo en la frase que dice que el amor vence al odio, es al revés. El odio ganó una elección en este país", agregó el periodista que volverá a conducir Intrusos (América TV) junto a Adrián Pallares.