Beto Casella hizo sonrojar a Graciela Alfano con una anédota inédita: "La vi hacer el amor"

Beto Casella expuso una picante historia que involucró a la exvedette Graciela Alfano y a un reconocido artista de la música popular.

Beto Casella soltó una explosiva revelación sobre Graciela Alfano y, sin tapujos, la comunicó al aire de Socios del Espectáculo (El Trece), magazine que tiene a la exvedette argentina como panelista. ¿Cuál fue la intimidad sexual que destapó el conductor de Bendita TV?

Accediendo a una entrevista con el magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Casella fue arrinconado por una picante pregunta de Alfano y generó el desencadenamiento de una situación con máxima tensión. "¿Vas a contar tu pasado de voyeur? Él fue el autor intelectual de una famosa tapa que hice", precisó la actriz, dando pie a que el conductor tirase la bomba: "Yo la vi a Grace hacer el amor".

"Año 1998, 1999, por ahí. Grace era la gran hembra argentina, espectacular como ahora. Rodrigo en su mejor momento. Yo editaba notas en la revista Gente...Se nos ocurre: '¿qué tal si hacemos una tapa entre ellos con el Potro y la Potra?' Gente jugaba con los títulos, con la imagen, muchos cambios de ropa. Yo caí ahí con mi grabadorcito, joda, champagne, Rodrigo en calzoncillo, Grace en topless, bombacha", precisó Casella, contando detalles del encuentro entre Alfano y el ícono del cuarteto.

Fuego y pasión: "las caricias" que incomodaron a Beto Casella

Siguiendo con su relato, Beto contó que la intensidad de la producción fotográfica desató un fogoso manoseo entre Alfano y Rodrigo. "Medio que habíamos hecho tres horas de fotos, la entrevista. Y ahí se empezó a dar un juego de manos mutuo entre ellos. Rodrigo le decía 'Necesitás unos masajes'. Ella que no se quedaba atrás le decía ' un poquito más para acá'", contó, entusiasmado.

Y, con mucho humor, Casella cerró su historia contando que ante la entrega total al juego de caricias subidas de tono, decidió irse: "Cuando empiezo a ver que las manos ya estaban en lugares genitales, dije 'me voy'. Me acuerdo que yo tiré algo como 'esto pasó a mayores' y ni me respondieron. Ahí cuando me quise acordar, me tuve que ir porque ellos estaban a cinco metros haciendo una cosa muy linda, plástica y cuidada". El momento terminó con las risas de todos los presentes y con Graciela Alfano sonrojada por el recuerdo del popular conductor de radio y televisión.