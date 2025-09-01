A Beto Casella le pidieron que opine sobre Tamara Pettinato y dijo lo que muchos piensan.

Beto Casella es el conductor de Bendita, uno de los programas más vistos del prime time en la televisión argentina. Por su parte, Tamara Pettinato era panelista de dicho envío cuando salieron a la luz los videos de ella junto a Alberto Fernández en el despacho presidencial. Y a más de un año de lo ocurrido, fue Casella quien opinó sobre su excompañera: "Sin ironía".

"Tenemos opiniones muy diversas, nosotros estamos muy tranquilos por cómo la cuidamos y como la padecimos", aseguró Beto Casella en América TV, diferenciándose de Tamara Pettinato. Es de público conocimiento que, según trascendió, a la hija de Roberto Pettinato no le gustó cómo se trató el tema de los videos en Bendita.

Continuando con su descargo, Beto Casella manifestó sobre la conductora de Decime algo lindo: "Nadie le debe nada a Tamara Pettinato, acá no le debemos nada, nos inmolamos. Yo decí que no soy hipertenso, sino me hubiera muerto esos días. ¿Qué quiere que le mandemos un regalo? Si se escapó del programa. Fue muy desagradable todo, y lo manejamos caballerosamente. Sin ironía, ojalá le vaya bien y dure. Yo no tengo ninguna animosidad ni rencor, nada".

Tamara Pettinato confirmó que entrevistaría a Alberto Fernández

"Si Alberto Fernández fuera candidato, ¿lo entrevistarías?", le consultaron en Intrusos. Como era de esperarse, y en base al profesionalismo que caracteriza a un periodista, Tamara Pettinato contestó sin titubear: "Sí. Ese video es de 2022 y no fue en pandemia. No tengo nada que hablar con él. No me interesa hablar sobre mi relación con él. No hubo obsesión, ni nada”.

Con su nuevo programa, llamado Decime algo lindo, la periodista argumentó el por qué de este nombre: “El programa se llama ‘Decime algo lindo’ porque es una frase que me dicen todos los días desde agosto del año pasado hasta hoy, en las redes sociales y es lo que más leí este año. Pasado un tiempo, lo convierto en algo que me sirva a mí. Entrevisto a los candidatos para estas elecciones. En principio son dos meses".